¡Oficial! David Ruiz se queda en el Inter Miami de la MLS: este es el contrato que firmó tras renovarlo

Ruiz solo ha disputado cuatro partidos en la actual temporada de la MLS, sumando apenas 129 minutos, pero su talento y disciplina hacen que su entrenador, Javier Mascherano, y la directiva del club sigan confiando en el hondureño.La extensión de su vínculo coincide con el cierre de temporada regular, marcada también por los anuncios de retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos referentes del vestuario.Actualmente, el Inter Miami se encuentra en la tercera posición de la Conferencia Este, ya clasificado a los playoffs. El cierre de la fase regular será de alto voltaje: el equipo de Lionel Messi visitará al Nashville SC, donde milita Andy Nájar, otro hondureño que atraviesa un gran momento en la presente campaña.