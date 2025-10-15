¡Oficial! David Ruiz se queda en el Inter Miami de la MLS: este es el contrato que firmó tras renovarlo

El mediocampista hondureño, David Ruiz, continuará su camino en el Inter Miami tras firmar la extensión de su contrato hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con opción a un año adicional. David vistió por primera vez los colores del Inter Miami en 2021, iniciando su camino en la Sub-17. Su talento floreció rápido que al año siguiente firmó su primer contrato profesional con el Inter Miami II, donde tuvo una brillante temporada de debut. Hoy, el joven nacido en el sur de Florida está viviendo su tercera temporada con el primer equipo, tras su merecido ascenso como canterano en 2023.

“Para mí significa mucho, estoy muy orgulloso de firmar por este hermoso club. Es un orgullo para mí y mi familia estar aquí representando donde nací. Gracias a Dios me dio esta oportunidad. No es fácil obtener mi segundo contrato y lo que le puedo prometer es darlo todo por el escudo, poner al club en lo más alto posible, nunca darme por vencido y seguir siempre adelante con la cabeza en alto”, expresó Ruiz tras el anuncio oficial. Desde el club también celebraron la renovación del catracho con un emotivo mensaje: “El viaje continúa. David Ruiz se compromete a más”. El jugador se sometió recientemente a una cirugía tras una lesión sufrida durante su convocatoria con la Selección Nacional de Honduras en la fecha FIFA de septiembre. Su tiempo estimado de recuperación será de entre dos a tres meses, por lo que se espera que esté fuera hasta el cierre del año.