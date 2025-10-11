¿Quién es? Otro hondureño se prepara para debutar al lado de Messi con el Inter Miami

Sin embargo, hoy se puede dar otro caso especial donde otro futbolista hondureño puede tener la posibilidad de debutar de forma oficial con las Garzas en la MLS.

En las filas del Inter Miami existen varios futbolistas de sangra hondureña que están en formación y como el caso de David Ruiz , quien ya cuenta con experiencia al lado de Messi.

El entrenador argentino Javier Mascherano lo citó para el encuentro de hoy contra Atlanta United en la penúltima jornada de la primera ronda de la MLS, el encuentro iniciará a las 5:30 pm en el Chase Stadium de Miami.

Inter Miami ya tiene su boleto a la próxima ronda de la MLS y Lionel Messi tendrá la posibilidad de seguir extendiendo sus números. No fue tomado en cuenta con la selección de Argentina y todo indica que tendrá actividad hoy la Pulga.

Las Garzas cuenta con su boleto asegurado a los playoffs de la MLS, están en la tercera plaza de la Conferencia del Este con 59 puntos. Messi tiene 24 goles en la campaña.

¿QUIÉN ES EL HONDUREÑO?

La buena noticia es que el entrenador Javier Mascherano oficializó el llamado al primer equipo del hondureño Ricardo "Ricky" Montenegro, mediocampista nacido en Estados Unidos y tiene 21 años. Es de sangre hondureña y su trayectoria ha sido totalmente en las Garzas.

A inicios del 2024 también tuvo una convocatoria con el primer equipo, pero en esta ocasión fue de la mano del argentino Gerardo el Tata Martino, pero no vio acción ante New York Red Bulls.