Legionarios

¿Quién es? Otro hondureño se prepara para debutar al lado de Messi con el Inter Miami

El Inter Miami juego hoy contra Atlanta United por la penúltima jornada de la fase regular de la MLS.

  • ¿Quién es? Otro hondureño se prepara para debutar al lado de Messi con el Inter Miami

    Ricardo "Ricky" Montenegro ha desarrollado su carrera con Inter Miami y está a las puertas de debutar oficialmente junto a Messi.
2025-10-11

En las filas del Inter Miami existen varios futbolistas de sangra hondureña que están en formación y como el caso de David Ruiz, quien ya cuenta con experiencia al lado de Messi.

Sin embargo, hoy se puede dar otro caso especial donde otro futbolista hondureño puede tener la posibilidad de debutar de forma oficial con las Garzas en la MLS.

Los cinco pecados capitales de Reinaldo Rueda en el amargo empate de Honduras ante Costa Rica por la Eliminatoria

El entrenador argentino Javier Mascherano lo citó para el encuentro de hoy contra Atlanta United en la penúltima jornada de la primera ronda de la MLS, el encuentro iniciará a las 5:30 pm en el Chase Stadium de Miami.

Inter Miami ya tiene su boleto a la próxima ronda de la MLS y Lionel Messi tendrá la posibilidad de seguir extendiendo sus números. No fue tomado en cuenta con la selección de Argentina y todo indica que tendrá actividad hoy la Pulga.

Las Garzas cuenta con su boleto asegurado a los playoffs de la MLS, están en la tercera plaza de la Conferencia del Este con 59 puntos. Messi tiene 24 goles en la campaña.

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS: JORNADAS Y GOLEADORES

¿QUIÉN ES EL HONDUREÑO?

La buena noticia es que el entrenador Javier Mascherano oficializó el llamado al primer equipo del hondureño Ricardo "Ricky" Montenegro, mediocampista nacido en Estados Unidos y tiene 21 años. Es de sangre hondureña y su trayectoria ha sido totalmente en las Garzas.

A inicios del 2024 también tuvo una convocatoria con el primer equipo, pero en esta ocasión fue de la mano del argentino Gerardo el Tata Martino, pero no vio acción ante New York Red Bulls.

Ricardo Ricky Montenegro ha entrenado varias veces con el primer equipo del Inter Miami.

Ricardo "Ricky" Montenegro ha entrenado varias veces con el primer equipo del Inter Miami.

"Ricky" Montenegro tiene 25 partidos en la presente temporada en la MLS Next Pro con el Inter Miami II, además de otros dos encuentros por la US Open Cup. En sus estadísticas resaltan dos asistencias de gol, no ha anotado y cuenta con dos amarillas.

Ricardo “Ricky” Montenegro debutó en la temporada 2023 con el Inter Miami II jugando en la MLS Next Pro, siendo la tercera categoría de Estados Unidos. Además, tiene una amistad con el mediocampista David Ruiz, quien juega con Honduras.

“Ricky” Montenegro, nacido el 23 de septiembre del 2004, no ha tenido la posibilidad de representar a Honduras en ninguna categoría de forma oficial ni tampoco en juegos de preparación.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
MLS
|
tabla de posiciones
|
Messi
|
Inter Miami
|