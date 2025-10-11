¿Quién es? Otro hondureño se prepara para debutar al lado de Messi con el Inter Miami

En las filas del Inter Miami existen varios futbolistas de sangra hondureña que están en formación y como el caso de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/david-ruiz-joyita-catracha-debuta-con-el-inter-de-miami-en-la-mls-chicago-fire-jornada-cinco-temporada-2023-AK12815498" target="_blank">David Ruiz</a></b>, quien ya cuenta con experiencia al lado de <b>Messi.</b>Sin embargo, hoy se puede dar otro caso especial donde otro futbolista hondureño puede tener la posibilidad de debutar de forma oficial con las Garzas en la MLS.