Kervin Arriaga jugó todo el partido: Levante consigue su segundo triunfo en LaLiga y sale de la zona roja

Los goles para la bálsamica victoria del <b>Levante </b>fueron obra del español <b>Carlos Álvarez</b> a los 30' luego de recibir un centro y definir con un zurdazo dentro del área. <b>Etta Eyong</b> anotó el segundo definitivo al 72' tras un disparo de <b>Oriol Rey </b>que pegó en el horizontal y el camerunés estuvo atento para tomar el rebote y definir ante la presión de los centrales.Cabe mencionar que los únicos dos triunfos que lleva el conjunto granota han sido fuera de casa. Contra <b>Girona </b>fue una goleada por 0-4 en una tarde en la que <b>Arriaga </b>sumó minutos y esta tarde se impuso en el Estadio Carlos Tartiere.Con este resultado, el <b>Levante </b>sale de la zona roja y sube al decimosegundo puesto de la clasificación con ocho puntos, tras registrar dos triunfos, dos empates y sufrir cuatro derrotas.La próxima cita para el equipo de <b>Kervin Arriaga </b>será hasta el día 19, después de la doble fecha FIFA, cuando reciba en su estadio al <b>Rayo Vallecano</b>.