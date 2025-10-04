Kervin Arriaga jugó todo el partido: Levante consigue su segundo triunfo en LaLiga y sale de la zona roja

El Levante sufrió este sábado para firmar su segunda victoria tras derrotar de visita al Real Oviedo (0-2) por la octava jornada de LaLiga y con un Kervin Arriega que volvió a ser titular y estuvo "mordiendo" en el centro del campo. Arriaga apareció por segundo partido consecutivo en el once inicial, lo que demuestra que ya ha superado completamente sus molestias físicas y está aprovechando al máximo la confianza que le ha depositado su técnico Julián Calero.

El volante hondureño mantuvo un par de duelos ante el histórico Santi Cazorla en la medular y también un cruce con el venezolano Salomón Rondón cuando estaba por finalizar el primer tiempo. Rondón le cometió una falta a Vencedor al filo del descanso y Arriaga se hizo presente para ayudar a su compañero y apartar al atacante, que vio la tarjeta amarilla. A diferencia de la fecha anterior contra el Getafe, Arriaga esta vez sí disputó todo el encuentro y ya suma cinco apariciones en LaLiga. El mediocampista hora se alista para concentrarse con la Selección de Honduras con miras a los duelos eliminatorios frente a Costa Rica y Haití.

Los goles para la bálsamica victoria del Levante fueron obra del español Carlos Álvarez a los 30' luego de recibir un centro y definir con un zurdazo dentro del área. Etta Eyong anotó el segundo definitivo al 72' tras un disparo de Oriol Rey que pegó en el horizontal y el camerunés estuvo atento para tomar el rebote y definir ante la presión de los centrales. Cabe mencionar que los únicos dos triunfos que lleva el conjunto granota han sido fuera de casa. Contra Girona fue una goleada por 0-4 en una tarde en la que Arriaga sumó minutos y esta tarde se impuso en el Estadio Carlos Tartiere. Con este resultado, el Levante sale de la zona roja y sube al decimosegundo puesto de la clasificación con ocho puntos, tras registrar dos triunfos, dos empates y sufrir cuatro derrotas. La próxima cita para el equipo de Kervin Arriaga será hasta el día 19, después de la doble fecha FIFA, cuando reciba en su estadio al Rayo Vallecano.