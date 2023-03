David Ruiz, joyita de sangre catracha debuta con el primer equipo del Inter Miami de la MLS

David Ruiz dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Inter Miami II en la MLS Next Pro , pero su formación como jugador fue en la academia United Stars Soccer Academy , una escuela de fútbol del sur de Florida ; fue entrenado por los hondureños Martín Castro y Carlos Villatoro .

“Sería un honor representar a Honduras o Estados Unidos, de momento solo estoy enfocado en el equipo y trabajando fuerte. Quiero mantener las puertas abiertas con ambos, todavía no me han llamado pero si se me da la oportunidad sería un honor”, comentó Ruiz en julio de 2022.