DT del Levante se rinde ante Kervin Arriaga tras regresar a la Selección de Honduras y se preocupa: "que vuelva sano"

Felipe Calero, entrenador del Levante, mostró su preocupación con la convocatoria de Kervin Arriaga a la Selección de Honduras.

2025-10-04

El entrenador del Levante, Felipe Calero, no ocultó su satisfacción por el crecimiento de Kervin Arriaga, quien ha vuelto a ser convocado por la Selección Nacional de Honduras para los duelos eliminatorios rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el estratega también mostró cierta preocupación por el desgaste físico y los riesgos de lesión que enfrentan sus futbolistas internacionales durante los compromisos con sus selecciones.

“Que el Levante tenga internacionales es una buena noticia, eso te dice un poco que son jugadores de nivel. Ya esperábamos que en cualquier momento iba a ser seleccionado. La dinámica que viene trayendo llama la atención y es lógico que eso suceda”, expresó Calero, destacando el buen momento futbolístico del mediocampista catracho.

Kervin Arriaga jugó todo el partido: Levante consigue su segundo triunfo en LaLiga y sale de la zona roja

El técnico valenciano valoró el aporte de Arriaga en su plantilla y aseguró que su convocatoria no lo toma por sorpresa. “Y por tanto lo asumimos con naturalidad porque esto afecta. Si me pones a elegir, yo prefiero entrenar con todos mis jugadores. Mathew Ryan, Arriaga y Etta son importantes dentro del equipo; por eso son internacionales”, añadió el estratega del conjunto granota.

Calero, sin embargo, fue claro en su mayor deseo: que sus jugadores regresen sin problemas físicos a la disciplina del club. “Lo único que pido es que no se nos lesionen ahí, que vuelvan sanos, y volviendo sanos podremos ver el nivel de cansancio, porque son jugadores que juegan muy lejos, a muchísimos kilómetros y las vueltas son muy cercanas a los partidos siguientes”, advirtió.

¡Golazo del Bicho! Luis Palma se estrena en la Conference League, provoca penal y asiste en la victoria del Lech Poznan

El entrenador español subrayó que los largos viajes y la acumulación de minutos en selecciones nacionales pueden complicar la planificación de los equipos en liga, especialmente cuando los partidos internacionales se disputan en fechas cercanas a los encuentros domésticos.

Aun así, Calero reconoció el valor que aporta tener futbolistas internacionales en el Levante. “Eso es lo malo de los jugadores internacionales, me alegro por ellos porque sé que les hace ilusión, al club tampoco le viene mal, eso revaloriza la plantilla, le da un plus a los jugadores, le da visibilidad al club, todo eso es muy bueno, pero lo menos bueno es que te lesionen, porque alguno va con poca carga como el caso de Kervin”, explicó.

