DT del Levante se rinde ante Kervin Arriaga tras regresar a la Selección de Honduras y se preocupa: "que vuelva sano"

El entrenador del Levante, Felipe Calero, no ocultó su satisfacción por el crecimiento de Kervin Arriaga, quien ha vuelto a ser convocado por la Selección Nacional de Honduras para los duelos eliminatorios rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el estratega también mostró cierta preocupación por el desgaste físico y los riesgos de lesión que enfrentan sus futbolistas internacionales durante los compromisos con sus selecciones. “Que el Levante tenga internacionales es una buena noticia, eso te dice un poco que son jugadores de nivel. Ya esperábamos que en cualquier momento iba a ser seleccionado. La dinámica que viene trayendo llama la atención y es lógico que eso suceda”, expresó Calero, destacando el buen momento futbolístico del mediocampista catracho.

El técnico valenciano valoró el aporte de Arriaga en su plantilla y aseguró que su convocatoria no lo toma por sorpresa. “Y por tanto lo asumimos con naturalidad porque esto afecta. Si me pones a elegir, yo prefiero entrenar con todos mis jugadores. Mathew Ryan, Arriaga y Etta son importantes dentro del equipo; por eso son internacionales”, añadió el estratega del conjunto granota. Calero, sin embargo, fue claro en su mayor deseo: que sus jugadores regresen sin problemas físicos a la disciplina del club. “Lo único que pido es que no se nos lesionen ahí, que vuelvan sanos, y volviendo sanos podremos ver el nivel de cansancio, porque son jugadores que juegan muy lejos, a muchísimos kilómetros y las vueltas son muy cercanas a los partidos siguientes”, advirtió.