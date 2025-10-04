DT del Levante se rinde ante Kervin Arriaga tras regresar a la Selección de Honduras y se preocupa: "que vuelva sano"

El técnico valenciano valoró el aporte de Arriaga en su plantilla y aseguró que su convocatoria no lo toma por sorpresa. “Y por tanto lo asumimos con naturalidad porque esto afecta. Si me pones a elegir, yo prefiero entrenar con todos mis jugadores. Mathew Ryan, Arriaga y Etta son importantes dentro del equipo; por eso son internacionales”, añadió el estratega del conjunto granota.Calero, sin embargo, fue claro en su mayor deseo: que sus jugadores regresen sin problemas físicos a la disciplina del club. “Lo único que pido es que no se nos lesionen ahí, que vuelvan sanos, y volviendo sanos podremos ver el nivel de cansancio, porque son jugadores que juegan muy lejos, a muchísimos kilómetros y las vueltas son muy cercanas a los partidos siguientes”, advirtió.