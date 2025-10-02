¡Golazo del Bicho! Luis Palma se estrena en la Conference League, provoca penal y asiste en la victoria del Lech Poznan

¡El Bicho sigue on fire! Luis Palma se estrenó este jueves como goleador en la Conference League en la contundente victoria del Lech Poznań por 4-1 sobre el Rapid Viena de Austria, en la primera jornada del torneo de la UEFA. Palma arrancó de titular y rápido se hizo sentir en el Estadio Municipal de Poznań. A los 13 minutos, el ceibeño abrió la jugada a la banda derecha, Joel Pereira centró desde el lateral y la dubitativa intervención del portero del Rapid la aprovechó nada menos que el catracho para marcar.

Cabe mencionar que se trata del cuarto tanto del 'Bicho' con el Lech Poznań; suma tres en la Ekstraklasa (Primera División de Polonia). Palma fue protagonista del segundo tanto tras sacar un disparo que rechazó el guardameta Niklas Hedl, el rebote lo recogió el delantero sueco Mikael Ishak, capitán del equipo, y lo mandó al fondo de las redes para el 2-0 a los 21'. A la media hora del encuentro, el hondureño casi firma su doblete con un fuerte derechazo que logró tapar el arquero, pero antes la pelota se desvió en el brazo de un defensor. El VAR avisó al árbitro y señaló el penal a favor de los blanquiazules.

El lanzamiento de 12 pasos lo tiró Mikael Ishak en vez de Palma, pero el portero Hedl adivinó el lanzamiento, evitando el tercer gol del conjunto polaco.