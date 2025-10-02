¡Golazo del Bicho! Luis Palma se estrena en la Conference League, provoca penal y asiste en la victoria del Lech Poznan

La actuación de<b> Luis Palma </b>fue sido brillante en la primera parte, ya que al filo del descanso asistió al nigeriano <b>Taofeek Ismaheel</b> para el tercer gol del <b>Lech Poznań</b>.La visita intentó reaccionar con el tanto de <b>Radulovic </b>al 64', pero el cuadro polaco sentenció la goleada gracias a <b>Leo Bengtsson</b> al 77'.<b>Palma </b>disputó todo el encuentro y su equipo suma los tres primeros puntos de la competencia para ubicarse en la segunda posición de la tabla en la Conference League.