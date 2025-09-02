Luis Palma deja claro que no tiene presión y advierte que Honduras no debe confiarse: "Han levantado mucho el nivel"

<b>¿Qué sensaciones con las que llegas? </b><br /><br />La verdad que muy orgulloso de estar nuevamente acá, muy alegre y bueno, con todas las ganas de venir a trabajar.<br /><br /><b>¿Cuánta presión se siente o cómo llegas en este momento en relación a tu última incorporación?</b><br /><br />No hay presión, creo que venimos a hacer nuestro trabajo, venimos a trabajar, venimos a querer sacar buenos resultados y empezar de buena manera el eliminatorio.<b>Futbolísticamente llegaste a un buen momento, ¿qué tanto te motiva a afrontar estos dos partidos en ese momento que estás viviendo? </b><br /><br />Muy alegre, muy alegre por el momento y bueno, esperando traer eso acá a la selección y poder aportar.<b>Ese rodaje que tuviste en eliminatoria a Champions, en eliminatoria a Europa League, ¿cómo te hace llegar, en qué nivel?</b><br /><br />Bueno, yo creo que bien, si uno es feliz donde está, creo que es lo importante, entonces creo que yo voy bien.