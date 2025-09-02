Luis Palma deja claro que no tiene presión y advierte que Honduras no debe confiarse: "Han levantado mucho el nivel"

¡Se completó el plantel de la H! Luis Palma arribó al Aeropuerto Internacional de Palmerola para unirse a la concentración de la Selección de Honduras y enfrentar a Haití y Nicaragua en el debut de la última ronda de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. "Estoy muy orgulloso de estar nuevamente acá, muy alegre y con todas las ganas de venir a trabajar", expresó el futbolista del Lech Poznań, quien anotó un gol con su equipo en Polonia antes de viajar para unirse al plantel catracho dirigido por Reinaldo Rueda. A pesar de los constantes altibajos en la selección, Luis dejó en claro que no siente presión. "No hay presión, creo que venimos a hacer nuestro trabajo, venimos a trabajar, venimos a querer sacar buenos resultados y empezar de buena manera el eliminatorio", afirmó el extremo.

- ENTREVISTA A LUIS PALMA -

¿Qué sensaciones con las que llegas?



La verdad que muy orgulloso de estar nuevamente acá, muy alegre y bueno, con todas las ganas de venir a trabajar.



¿Cuánta presión se siente o cómo llegas en este momento en relación a tu última incorporación?



No hay presión, creo que venimos a hacer nuestro trabajo, venimos a trabajar, venimos a querer sacar buenos resultados y empezar de buena manera el eliminatorio. Futbolísticamente llegaste a un buen momento, ¿qué tanto te motiva a afrontar estos dos partidos en ese momento que estás viviendo?



Muy alegre, muy alegre por el momento y bueno, esperando traer eso acá a la selección y poder aportar. Ese rodaje que tuviste en eliminatoria a Champions, en eliminatoria a Europa League, ¿cómo te hace llegar, en qué nivel?



Bueno, yo creo que bien, si uno es feliz donde está, creo que es lo importante, entonces creo que yo voy bien.

¿Es la mejor decisión si te autoevalúas de lo que estabas viviendo antes en los últimos días, quizás menos participación a lo que juegas hoy? Te estás encontrando con gol, la confianza, ¿cómo te autoanalizas vos?



La decisión fue mía, fue de mi familia, como le dije a tu colega, donde yo soy feliz, mi familia es feliz y si yo estoy feliz jugando ahora mismo ahí y para recuperar mi nivele es muy importante para mí. ¿Cómo te han tratado en los fanáticos Polonia? ¿Cómo ha sido esa cercanía con ellos?



La verdad que son muy fanáticos, como dices tú, los fans de Lech y nada, el apoyo lo noto en el campo, lo noto fuera del campo y eso es muy importante. Venís a afrontar la eliminatoria en un buen estado de ánimo entonces, ¿quiere decir que en este momento Luis Palma está contento, está feliz para iniciar la eliminatoria?



Sí, siempre he estado feliz, y ahora mismo más y bueno, como te digo, vengo acá como un jugador más, como todos los que han venido y a aportar mi granito de arena. Hay esa ilusión a que seas ese futbolista goleador, a tomar la referencia en la parte ofensiva. ¿Cómo lo tomarías tú?



Esto es fútbol, yo te puedo decir que es fútbol porque lo he pasado, hasta en el peor momento he anotado gol. Entonces, todos los compañeros que están de ataque creo que ellos vienen a aportar, vienen a trabajar y esperando que también ellos puedan anotar goles y no solo yo. Y como te digo, que todo sea para el bien de la selección.

Haití, Nicaragua, ¿de qué se tiene que cuidar Honduras específicamente con estos dos equipos?



Bueno, de Haití ya sabemos que es un equipo muy aguerrido, un equipo que choca mucho e igual tiene buenos jugadores, tiene jugadores muchos en Europa y hay que tener mucho cuidado de ellos. Y Nicaragua también ha subido mucho el nivel en Centroamérica futbolísticamente y ahora hay que cuidarse de todos. VER TAMBIÉN: Jugador haitiano revela su amistad con el hondureño David Ruiz: "Todas las mañanas le decía que era mi enemigo" Haití no es la misma que muchos tienen en concepto. Cuando vemos esa convocatoria y la mayoría de sus jugadores juegan en Europa, es como detener las precauciones y no verlos de menos.



Claro, como te digo, todas las selecciones ahora mismo en el 2025 han levantado mucho el nivel y bueno, como te digo, hay que tener mucha precaución en todo. ¿Cómo te has sentido en Polonia? ¿Qué te ha gustado y en qué idioma te estás comunicando? ¿Español, inglés y si ya te ha tocado aprender polaco?



No, la cultura se va el día a día, se van conociendo los compañeros, las personas, la ciudad y bueno, uno se comunica también en español porque tengo compañeros que hablan español y en todo caso en inglés. ¿Y cómo es tu vida allá? ¿Cómo es tu diario vivir, por ejemplo, un día normal para Luis Palma?



De 8 a 4 de la tarde y regreso a mi casa y bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer para recuperar y descansar. ¿Qué has mejorado? ¿Qué estás trabajando Luis para decir, este es el cambio que necesito, esto es lo que me hacía falta o estaba dejando de hacer para seguir triunfando y tener esos mejores éxitos que siempre has soñado desde pequeño?



Te lo quisiera responder pero es algo muy personal, yo he cambiado mucho mi teoría, mi personalidad, mi familia y te lo quisiera contar pero es muy personal.



Sos un muchacho que te ha costado la vida y quizás se aprende mucho de algunos errores que quizás cometiste.



Claro, de todos los errores se aprende y bueno, hoy le doy gracias a Dios que me enseñó en el momento justo y ahora seguir adelante y agradecerle a él por el momento que estoy viviendo.