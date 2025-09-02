Jugador haitiano revela su amistad con el hondureño David Ruiz: "Todas las mañanas le decía que era mi enemigo"

<b>Su opinión sobre la Selección Nacional de Honduras.</b><br /><br />Sabemos que son un muy buen grupo, que tienen mucho talento. Obviamente que David Ruiz es mi hermano y hemos hablado mucho sobre el partido que se viene entre Haití y Honduras. Ahora hay que enfocarnos en nuestro grupo y estoy muy feliz de formar parte del equipo y esperamos dar lo mejor.<b>Cuál fue tu reacción tras conocer que enfrentarás a Honduras y qué conversaste con tu compañero David Ruiz</b><br /><br />Obviamente nos burlamos, sabemos que nos espera una competencia. Toda las mañanas le decía que era mi enemigo durante la semana.