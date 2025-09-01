¿Se ve titular? Getsel Montes es categórico previo al Haití-Honduras: "Tenemos que clasificar al Mundial"

<b>Convocado a la Bicolor de Honduras, ¿cómo venís de cara al duelo ante Haití?</b><br />Bien motivado, con ganas de aportarle a la Selección de Honduras y poder ganar estos primeros seis puntos.<b>Ante la ausencia de Denil Maldonado, ¿estás listo para tomar el liderato de la saga central de la selección de Honduras?</b><br />Creo que más que listo también los demás compañeros que están ahí, están peleando por un lugar. Y bueno, tocará esperar a ver la decisión del profesor y el que juegue, apoyarlo y desearle lo mejor para el bien de la selección y de Honduras.<b>¿Sentís un poco más de química con algún compañero en particular en la saga central de la selección de Honduras?</b><br />La verdad que me he sentido muy bien, me han tratado muy bien y bueno, esperemos aportarle y que sea lo mejor para la Selección.