¿Se ve titular? Getsel Montes es categórico previo al Haití-Honduras: "Tenemos que clasificar al Mundial"

Getsel Montes se convirtió en uno de los legionarios más importantes de Honduras en los últimos meses. Esto porque conquistó el bicampeonato con Herediano de Costa Rica, anotando el gol de la victoria en la gran final del torneo Clausura 2025. El zaguero catracho fue una de las novedades en la convocatoria de Reinaldo Rueda para los primeros dos partidos de la Eliminatoria Mundialista. El cafetero metió en el listado al futbolista que pinta para ser el recambio del lesionado Denil Maldonado. DIARIO DIEZ charló con Getsel Montes, quien dio sus impresiones previo a estos cotejos. Mencionó que Honduras tiene que clasificar al Mundial y, ¿se ve titular ante Haití y Nicaragua?

CONFERENCIA

Convocado a la Bicolor de Honduras, ¿cómo venís de cara al duelo ante Haití?

Bien motivado, con ganas de aportarle a la Selección de Honduras y poder ganar estos primeros seis puntos. Ante la ausencia de Denil Maldonado, ¿estás listo para tomar el liderato de la saga central de la selección de Honduras?

Creo que más que listo también los demás compañeros que están ahí, están peleando por un lugar. Y bueno, tocará esperar a ver la decisión del profesor y el que juegue, apoyarlo y desearle lo mejor para el bien de la selección y de Honduras. ¿Sentís un poco más de química con algún compañero en particular en la saga central de la selección de Honduras?

La verdad que me he sentido muy bien, me han tratado muy bien y bueno, esperemos aportarle y que sea lo mejor para la Selección.