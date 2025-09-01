La Selección

¿Se ve titular? Getsel Montes es categórico previo al Haití-Honduras: "Tenemos que clasificar al Mundial"

El defensa del Herediano analizó una posible titularidad con Honduras tras la baja de Denil Maldonado y lo que significan estos dos juegos.

2025-09-01

Getsel Montes se convirtió en uno de los legionarios más importantes de Honduras en los últimos meses. Esto porque conquistó el bicampeonato con Herediano de Costa Rica, anotando el gol de la victoria en la gran final del torneo Clausura 2025.

El zaguero catracho fue una de las novedades en la convocatoria de Reinaldo Rueda para los primeros dos partidos de la Eliminatoria Mundialista. El cafetero metió en el listado al futbolista que pinta para ser el recambio del lesionado Denil Maldonado.

DIARIO DIEZ charló con Getsel Montes, quien dio sus impresiones previo a estos cotejos. Mencionó que Honduras tiene que clasificar al Mundial y, ¿se ve titular ante Haití y Nicaragua?

Convocado a la Bicolor de Honduras, ¿cómo venís de cara al duelo ante Haití?
Bien motivado, con ganas de aportarle a la Selección de Honduras y poder ganar estos primeros seis puntos.

Ante la ausencia de Denil Maldonado, ¿estás listo para tomar el liderato de la saga central de la selección de Honduras?
Creo que más que listo también los demás compañeros que están ahí, están peleando por un lugar. Y bueno, tocará esperar a ver la decisión del profesor y el que juegue, apoyarlo y desearle lo mejor para el bien de la selección y de Honduras.

¿Sentís un poco más de química con algún compañero en particular en la saga central de la selección de Honduras?
La verdad que me he sentido muy bien, me han tratado muy bien y bueno, esperemos aportarle y que sea lo mejor para la Selección.

Ahora Getsel, la selección de Haití, que es el primer rival en esta fecha FIFA, es una selección plagada de futbolistas altos, potentes, fuertes.¿Cómo se preparan ustedes?
Creo que tenemos que estar concentrados desde el primer minuto hasta el pitazo final. Mantener la concentración y estar siempre atentos a los movimientos de ellos y más que todo eso.

Getsel, retomando el tema de la selección de Honduras, pero me quiero remontar a este partido contra la selección de Canadá. ¿Cómo lo tomaste tú, estando en la saga central, que de repente fue la que más se criticó en aquel encuentro?
Bueno, la verdad que el partido contra Canadá no era lo que esperábamos. Creo que comenzamos con el pie izquierdo, por decirlo así. Pero bueno, lo importante fue que el siguiente partido nos pudimos levantar y creo que hicimos una buena Copa de Oro. Y la verdad que me sentí respaldado por los compañeros. Igual creo que todos los que jugamos nos sentimos respaldados por todos los compañeros. Y dijimos que no, que tenemos que seguir adelante porque todavía faltaban muchos partidos más.

Getsel, ¿qué significa para ti formar parte de la selección de Honduras en esta última fase eliminatoria? Que si les va bien y si nos va bien a todos, estamos a seis partidos de un campeonato mundial.
Creo que es el sueño de todo jugador aportar la camiseta a la selección y aportarla con mucho orgullo. Y bueno, esperamos hacer las cosas bien y poder clasificar al mundial, que es lo que queremos.

Redacción web
Daniel Ramírez

