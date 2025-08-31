Luis Palma sigue encendido: así fue el segundo gol del catracho en Polonia ante de unirse a la Selección de Honduras

El equipo del hondureño empataba sin goles en su estadio, sin embargo, apareció el extremo catracho para darle la alegría a su club e irse al descanso con los tres puntos, a falta de lo que pase en el segundo tiempo.

Luis Palma se vuelve a encontrar con el gol en el Lech Poznań de Polonia. El futbolista catracho marcó este domingo un golazo en la victoria momentánea de su equipo y ya suma su segunda diana en su nueva casa.

Joel Pereira, lateral derecho de Portugal, fue quien envió el centro al área para que apareciera Luis Palma Oseguera, quien se metió con astucia y llegó a rematar casi al segundo palo de cabeza, sellando de esta forma su segunda anotación con el conjunto polaco.

El primer tanto del hondureño en Polonia fue similar al de hoy. Y es que Palma también llegó a rematar al segundo poste de cabeza, pero de una forma más arriesgada, antes de que saliera el balón, y en esa ocasión le dio el empate en los últimos minutos al Lech Poznań ante el Korona Kielce.

Cabe mencionar que Palma y su equipo llegaban a este juego luego de ser eliminados en la fase preliminar de la Europa League y, anteriormente, fueron también eliminados de la Champions League. Ahora tendrán que disputar la Conference League y ya conocen a sus rivales.

Este gol de Luis Palma es muy importante para él y para la Selección de Honduras, ya que lo marcó un día antes de viajar a tierras catrachas para concentrarse con la Bicolor para disputar los dos primeros juegos de la última ronda de clasificación para el Mundial 2026.