Luis Palma sigue encendido: así fue el segundo gol del catracho en Polonia ante de unirse a la Selección de Honduras

<b>Joel Pereira</b>, lateral derecho de Portugal, fue quien envió el centro al área para que apareciera <b>Luis Palma Oseguera</b>, quien se metió con astucia y llegó a rematar casi al segundo palo de cabeza, sellando de esta forma su segunda anotación con el conjunto polaco.El primer tanto del hondureño en Polonia fue similar al de hoy. Y es que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/luis-palma-se-viste-de-heroe-y-asi-fue-el-primer-gol-del-hondureno-con-el-lech-poznan-de-polonia-EG27030051" target="_blank">Palma</a> </b>también llegó a rematar al segundo poste de cabeza, pero de una forma más arriesgada, antes de que saliera el balón, y en esa ocasión le dio el empate en los últimos minutos al <b>Lech Poznań </b>ante el <b>Korona Kielce</b>.Cabe mencionar que <b>Palma </b>y su equipo llegaban a este juego luego de ser eliminados en la fase preliminar de la <b>Europa League </b>y, anteriormente, fueron también eliminados de la <b>Champions League</b>. Ahora tendrán que disputar la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/rivales-lech-poznan-luis-palma-fase-liga-uefa-conference-league-IC27161999" target="_blank">Conference League</a> </b>y ya conocen a sus rivales.Este gol de <b>Luis Palma </b>es muy importante para él y para la <b>Selección de Honduras</b>, ya que lo marcó un día antes de viajar a tierras catrachas para concentrarse con la Bicolor para disputar los dos primeros juegos de la última ronda de clasificación para el <b>Mundial 2026</b>.