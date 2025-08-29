Los rivales del Lech Poznan del hondureño Luis Palma en la Fase de Liga de la UEFA Conference League

La fase de liga de la UEFA Conference League 2025/26 iniciará el 2 de octubre de 2025, fecha en la que el Lech Poznan de Luis Palma jugará su primer partido en esta etapa del torneo. Este equipo polaco, tras haber competido en busca de un lugar en la Champions League y la Europa League, finalmente disputará la Conference League esta temporada.

En esta fase, Lech Poznan deberá disputar un total de seis encuentros, de los cuales tres serán en casa y tres más como visitante. Sus rivales en esta etapa serán equipos de distintas ligas europeas: Rapid Viena, Rayo Vallecano, Mainz FSV, Lincoln Red Imps, FC Lausanne Sport y Sigma Olomouc.

El desafío para Lech Poznan es muy grande por la inversión hecha, por lo que buscará aprovechar su localía en los tres partidos como anfitrión para sumar puntos importantes y avanzar a las siguientes rondas de la competencia. La fase de liga se jugará con un formato en el que cada equipo se enfrenta a los otros seis participantes, alternando entre juegos de visita y en casa.