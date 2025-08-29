Los rivales del Lech Poznan del hondureño Luis Palma en la Fase de Liga de la UEFA Conference League

La fase de liga de la <b>UEFA Conference League 2025/26 </b>iniciará el 2 de octubre de 2025, fecha en la que el <b>Lech Poznan</b> de <b>Luis Palma</b> jugará su primer partido en esta etapa del torneo. Este equipo polaco, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/luis-palma-eliminado-europa-league-jugara-conference-lech-poznan-clasificados-NB27154768" target="_blank">tras haber competido en busca de un lugar en la Champions League</a> </b>y la <b>Europa League</b>, finalmente disputará la <b>Conference League</b> esta temporada.En esta fase, <b>Lech Poznan</b> deberá disputar un total de seis encuentros, de los cuales tres serán en casa y tres más como visitante. Sus rivales en esta etapa serán equipos de distintas ligas europeas: <b>Rapid Viena, Rayo Vallecano, Mainz FSV, Lincoln Red Imps, FC Lausanne Sport</b> y <b>Sigma Olomouc</b>.El desafío para <b>Lech Poznan</b> es muy grande por la inversión hecha, por lo que buscará aprovechar su localía en los tres partidos como anfitrión para sumar puntos importantes y avanzar a las siguientes rondas de la competencia. La fase de liga se jugará con un formato en el que cada equipo se enfrenta a los otros seis participantes, alternando entre juegos de visita y en casa.