Dejó el calvario: David Ruiz da la mejor noticia a la selección de Honduras con el Inter de Miami de Messi

El centrocampista hondureño David Ruiz comienza a ver la luz tras meses de pesadilla y la noche de este sábado dio la buena noticia en Inter Miami. Para sorpresa de muchos y tras cinco meses de ausencia, el catracho fue titular por primera vez con el Inter Miami en el duelo donde fueron visitante ante el DC United y en el que empataron 1-1 en nueva jornada de la MLS de los Estados Unidos.

Jackson Paul Lee Hopkins marcó el primer gol a favor del DC United al minuto 13 de la primera parte y el conjunto de las Garzas pudo emparejar los cartones gracias al mediocampista Baltasar Luis Rodríguez a los 64. Inter Miami guardó sus mejores jugadores ya que el próximo miércoles 27 de agosto se enfrentarán al Orlando City por la semifinal a partido único correspondiente a la Leagues Cup. En el caso de Ruiz, recibió la confianza por parte del estratega argentino Javier Mascherano al considerarlo en el equipo inicial llegando a disputar 55 minutos. El centroamericano posteriormente fue reemplazado por el campeón del mundo Rodrigo de Paul. Cabe recalcar que David ha vivido un calvario debido a una lesión que sufrió el pasado mes de marzo mientras jugaba ante Cavalier por los octavos de final de la Champions de Concacaf. Justamente en ese encuentro estuvo en el once inicial.



Esta lesión le evitó estar presente en los últimos juegos pre eliminatorios y especialmente en la Copa Oro, donde Honduras consiguió quedar en los primeros cuatros lugares y donde México se coronó campeón. Además, quedó fuera del Mundial de Clubes con el Inter Miami. A eso se le añade que a inicios de agosto sufrió la terrible pérdida de su padre en una noticia que conmovió a sus familiares, amistades y compañeros del Inter Miami. Además, hace unos días atrás se manejó la posibilidad de que podría dejar al conjunto estadounidense para tener más minutos, pero dicha posibilidad fue cancelada finalmente por el propio Javier Mascherano.





