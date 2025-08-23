Dejó el calvario: David Ruiz da la mejor noticia a la selección de Honduras con el Inter de Miami de Messi

<br />La reaparición para David Ruiz es una buena noticia para la selección nacional de <b>Honduras </b>de cara a la última fase de las eliminatorias rumbo al <b>Mundial 2026</b> que se realizará en <b>Estados Unidos, Canadá y México.</b>El seleccionador Reinaldo Rueda podría contar con Ruiz de cara a los duelos donde la H se enfrentará ante Haití y Nicaragua, compromisos pactados para realizarse el 6 de septiembre y el 10 del mismo mes respectivamente.Luego, viene el mes de octubre con el vital cotejo ante Costa Rica el 8 de octubre. En el mismo mes recibimos a Haití para completar cuatro jornadas. Finalmente<b>, Honduras </b>cerrará con dos duras visitas en noviembre: <b>Nicaragua y Costa Rica.</b>Honduras busca la clasificación a su cuarto Mundial tras participar en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La Bicolor buscará el primer lugar de cuadrangular para avanzar directo a la justa mundialista de United 2026.En caso de no avanzar directo, tendrá que quedar entre los mejores dos de los tres grupos de la triple cuadrangular por la Eliminatoria Mundialista. Este lugar le da un cupo para jugar el repechaje intercontinental en marzo de 2026.