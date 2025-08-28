Luis Palma, eliminado de la Europa League, pero ¿jugará la Conference o se queda sin competencia europea el hondureño?

Polonia (4): Lech Poznan, Rakow, Jagiellonia, Legia<br /><br />Inglaterra (2): Lincoln, Crystal Palace<br /><br />Irlanda (2): Shelboune, Shamrock Rovers<br /><br />Chipre (2): Omonia, AEK Larnaca<br /><br />República Checa (2): Sigma Olomouc, Sparta Praga<br /><br />Ucrania (2): Dinamo Kiev, Shakhtar<br /><br />Finlandia (1): KuPS<br /><br />Alemania (1): Mainz<br /><br />Turquía (1): Samsunspor<br /><br />Macedonia del Norte (1): Shkëndija<br /><br />Croacia (1): Rijeka<br /><br />Bosnia y Herzegovina (1): Zrinjski<br /><br />Eslovaquia (1): Slovan Bratislava<br /><br />Escocia (1): Aberdeen<br /><br />Armenia (1): Noah<br /><br />Suiza (1): Lausanne<br /><br />Malta (1): Hamrun<br /><br />Austria (1): SK Rapid<br /><br />Países Bajos (1): AZ Alkmaar<br /><br />Suecia (1): Häcken<br /><br />Francia (1): Estrasburgo<br /><br />Rumanía (1): Universidad Craiova<br /><br />Grecia (1): AEK<br /><br />Kosovo (1): Drita<br /><br />Italia (1): Fiorentina<br /><br />Eslovenia (1): Celje<br /><br />España (1): Rayo Vallecano<br /><br />Islandia (1): Breidablik.