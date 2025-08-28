Champions League

Definidos los cruces de la fase de liga en la Champions League: Barcelona y Real Madrid conocen sus duros rivales

Confirmados los enfrentamientos de la primera fase en la Champions League, que arranca el próximo 16 de septiembre.

  • Definidos los cruces de la fase de liga en la Champions League: Barcelona y Real Madrid conocen sus duros rivales
2025-08-28

La UEFA realizó este jueves el sorteo de la Champions League en el Grimaldi Forum de Mónaco para definir los cruces de la fase de liga, en la segunda edición que se juega bajo este nuevo formato, sin fase de grupos.

Además, para esta temporada el horario de la gran final cambió y se disputará más temprano en Budapest, Hungría, desde las 11:00 AM (hora de Honduras).

Los 36 clasificados para disputar la Champions League 2025-26; los clubes que dieron la sorpresa y los que regresan

Asimismo, se revelaron las ganancias que obtendrán los 36 equipos participantes de los cuales seis son de Inglaterra, cinco de España, cuatro de Italia, cuatro de Alemania, tres de Francia, dos de Países Bajos, dos de Portugal, dos de Bélgica, uno de Noruega, uno de Dinamarca, uno de Turquía, uno de Kazajistán, uno de Grecia, uno de Azerbaiyán, uno de República Checa y uno de Chipre.

Son ocho jornadas en las que todos los participantes deberán enfrentarse para conseguir uno de los 16 boletos hacia los octavos de final de esta temporada.

El Real Madrid se enfrentará a rivales muy duros como Manchester City (Bernabéu), Liverpool (Anfield), Juventus (Bernabéu), además de Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty a domicilio en el viaje más largo de esta Champions.

Cinco ya perdieron su primer título y uno es campeón del mundo: los 15 fichajes más caros en el mercado verano 2025-26

El Barcelona corrió con un poco más de suerte, ya que se medirá al Chelsea, PSG, Eintracht, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle, es decir, solo dos rivales fuertes de los ocho enfrentamientos.

Por su parte, el PSG de Luis Enrique intentará defender la corona, pero primero deberá superar a rivales como Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Club.

El calendario definitivo de la Champions League, con las fechas y horas de los partidos, se hará oficial el próximo sábado.

Así quedó encuadrado la primera fase de la Liga de Campeones.

Así quedó encuadrado la primera fase de la Liga de Campeones.

LOS CRUCES DE LA PRIMERA FASE EN LA CHAMPIONS LEAGUE
  • PSG (FRA) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Tottenham (ING) y Newcastle (ING), y visitará a Barcelona (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Sporting (POR) y Athletic (ESP)
  • Real Madrid (ESP) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ)
  • Manchester City (ING) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Nápoles (ITA) y Galatasaray (TUR), y visitará a Real Madrid (ESP), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA)
  • Bayern Múnich (GER) jugará en casa ante Chelsea (ING), Brujas (BEL), Sporting (POR) y Union SG (BEL), y visitará a PSG (FRA), Arsenal (ING), PSV (NED) y Pafos (CYP)
  • Liverpool (ING) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Atlético de Madrid (ESP), PSV (NED) y Qarabag (AZE), y visitará a Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Marsella (FRA) y Galatasaray (TUR)
  • Inter Milán (ITA) jugará en casa ante Liverpool (ING), Arsenal (ING), Slavia Praga (CZE) y Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atlético de Madrid (ESP), Ajax (NED) y Union SG (BEL)
  • Chelsea (ING) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Benfica (POR), Ajax (NED) y Pafos (CYP), y visitará a Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Nápoles (ITA) y Qarabag (AZE)
  • Borussia Dortmund (GER) jugará en casa ante Inter (ITA), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Athletic (ESP), y visitará a Manchester City (ING), Juventus (ITA), Tottenham (ING) y Copenhague (DIN)
  • Barcelona (ESP) jugará en casa ante PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING)
  • Arsenal (ING) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atlético de Madrid (ESP), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Inter (ITA), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Athletic (ESP)
  • Bayer Leverkusen (GER) jugará en casa contra PSG (FRA), Villarreal (ESP), PSV (NED) y Newcastle (ING), y visitará a Manchester City (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN)
  • Atlético de Madrid (ESP) jugará en casa ante Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Arsenal (ING), PSV (NED) y Galatasaray (TUR)
  • Benfica (POR) jugará en casa contra Real Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Nápoles (ITA) y Qarabag (AZE), y visitará a Chelsea (ING), Juventus (ITA), Ajax (NED) y Newcastle (ING)
  • Atalanta (ITA) jugará en casa ante Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Athletic (ESP), y visitará a PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Marsella (FRA) y Union SG (BEL)
  • Villarreal (ESP) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Ajax (NED) y Copenhague (DIN), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Tottenham (ING) y Pafos (CYP)
  • Juventus (ITA) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Benfica (POR), Sporting (POR) y Pafos (CYP), y visitará a Real Madrid (ESP), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA)
  • Eintracht Fráncfort (GER) jugará en casa ante Liverpool (ING), Atalanta (ITA), Tottenham (ING) y Galatasaray (TUR), y visitará a Barcelona (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Nápoles (ITA) y Qarabag (AZE)
  • Brujas (BEL) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Arsenal (ING), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Sporting (POR) y Kairat Almaty (KAZ)
  • Tottenham (ING) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Villarreal (ESP), Slavia Praga (CZE) y Copenhague (DIN), y visitará a PSG (FRA), Eintrach Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA)
  • PSV Eindhoven (NED) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atlético de Madrid (ESP), Nápoles (ITA) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Bayer Leverkusen (GER), Olympiacos (GRE) y Newcastle (ING)
  • Ajax (NED) jugará en casa ante Inter (ITA), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Galatasaray (TUR), y visitará a Chelsea (ING), Villarreal (ESP), Marsella (FRA) y Qarabag (AZE)
  • Nápoles (ITA) jugará en casa ante Chelsea (ING), Eintracht Fráncfort (GER), Sporting (POR) y Qarabag (AZE), y visitará a Manchester City (ING), Benfica (POR), PSV (NED) y Copenhague (DIN)
  • Sporting Lisboa (POR) jugará en casa ante PSG (FRA), Brujas (BEL), Marsella (FRA), Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Bayern Múnich (GER), Juventus (ITA), Nápoles (ITA) y Athletic (ESP)
  • Olympiacos (GRE) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), PSV (NED) y Pafos (CYP), y visitará a Barcelona (ESP), Arsenal (ING), Ajax (NED) y Kairat Almaty (KAZ)
  • Slavia Praga (CZE) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Arsenal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Athletic (ESP), y visitará a Inter (ITA), Atalanta (ITA), Tottenham (ING) y Pafos (CYP)
  • Bodo Glimt (NOR) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Tottenham (ING) y Mónaco (FRA), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atlético de Madrid (ESP), Slavia Praga (CZE) y Galatasaray (TUR)
  • Marsella (FRA) jugará en casa ante Liverpool (ING), Atalanta (ITA), Ajax (NED) y Newcastle (ING), y visitará a Real Madrid (ESP), Brujas (BEL), Sporting (POR) y Union SG (BEL)
  • Copenhague (DIN) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Nápoles (ITA) y Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Barcelona (ESP), Villarreal (ESP), Tottenham (ING) y Qarabag (AZE)
  • Mónaco (FRA) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Tottenham (ING) y Galatasaray (TUR), y visitará a Real Madrid (ESP), Brujas (BEL), Bodo Glimt (NOR) y Pafos (CYP)
  • Galatasaray (TUR) jugará en casa ante Liverpool (ING), Atlético de Madrid (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Manchester City (ING), Eintracht Fráncfort (GER), Ajax (NED) y Mónaco (FRA)
  • Union SG (BEL) jugará en casa ante Inter (ITA), Atalanta (ITA), Marsella (FRA) y Newcastle (ING), y visitará a Bayern Múnich (GER), Atlético de Madrid (ESP), PSV (NED) y Galatasaray (TUR)
  • Qarabag (AZE) jugará en casa ante Chelsea (ING), Eintracht Fráncfort (GER), Ajax (NED) y Copenhague (DIN), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Nápoles (ITA) y Athletic (ESP)
  • Athletic Club (ESP) jugará en casa ante PSG (FRA), Arsenal (ING), Sporting (POR) y Qarabag (AZE), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atalanta (ITA), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING)
  • Newcastle (ING) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Benfica (POR), PSV (NED) y Athletic (ESP), y visitará a PSG (FRA), Bayer Leverkusen (GER), Marsella (FRA) y Union SG (BEL)
  • Pafos (CYP) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Villarreal (ESP), Slavia Praga (CZE) y Mónaco (FRA), y visitará a Chelsea (ING), Juventus (ITA), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ)
  • Kairat Almaty (KAZ) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Brujas (BEL), Olympiacos (GRE) y Pafos (CYP), y visitará a Inter (ITA), Arsenal (ING), Sporting (POR) y Copenhague (DIN).
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Champions League
|
Manchester City
|
PSG
|
Barcelona
|
Real Madrid
|