Definidos los cruces de la fase de liga en la Champions League: Barcelona y Real Madrid conocen sus duros rivales

Asimismo, se revelaron las ganancias que obtendrán los 36 equipos participantes de los cuales seis son de <b>Inglaterra</b>, cinco de <b>España</b>, cuatro de <b>Italia</b>, cuatro de <b>Alemania</b>, tres de <b>Francia</b>, dos de <b>Países Bajos</b>, dos de <b>Portugal</b>, dos de <b>Bélgica</b>, uno de <b>Noruega</b>, uno de <b>Dinamarca</b>, uno de <b>Turquía</b>, uno de <b>Kazajistán</b>, uno de <b>Grecia</b>, uno de <b>Azerbaiyán</b>, uno de <b>República Checa</b> y uno de <b>Chipre</b>.Son ocho jornadas en las que todos los participantes deberán enfrentarse para conseguir uno de los 16 boletos hacia los octavos de final de esta temporada.El <b>Real Madrid</b> se enfrentará a rivales muy duros como <b>Manchester City</b> (Bernabéu), <b>Liverpool </b>(Anfield), <b>Juventus </b>(Bernabéu), además de <b>Benfica</b>, <b>Marsella</b>, <b>Olympiacos</b>, <b>Mónaco </b>y <b>Kairat Almaty </b>a domicilio en el viaje más largo de esta Champions.