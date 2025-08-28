Definidos los cruces de la fase de liga en la Champions League: Barcelona y Real Madrid conocen sus duros rivales

La UEFA realizó este jueves el sorteo de la Champions League en el Grimaldi Forum de Mónaco para definir los cruces de la fase de liga, en la segunda edición que se juega bajo este nuevo formato, sin fase de grupos. Además, para esta temporada el horario de la gran final cambió y se disputará más temprano en Budapest, Hungría, desde las 11:00 AM (hora de Honduras).

Asimismo, se revelaron las ganancias que obtendrán los 36 equipos participantes de los cuales seis son de Inglaterra, cinco de España, cuatro de Italia, cuatro de Alemania, tres de Francia, dos de Países Bajos, dos de Portugal, dos de Bélgica, uno de Noruega, uno de Dinamarca, uno de Turquía, uno de Kazajistán, uno de Grecia, uno de Azerbaiyán, uno de República Checa y uno de Chipre. Son ocho jornadas en las que todos los participantes deberán enfrentarse para conseguir uno de los 16 boletos hacia los octavos de final de esta temporada. El Real Madrid se enfrentará a rivales muy duros como Manchester City (Bernabéu), Liverpool (Anfield), Juventus (Bernabéu), además de Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty a domicilio en el viaje más largo de esta Champions.

El Barcelona corrió con un poco más de suerte, ya que se medirá al Chelsea, PSG, Eintracht, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle, es decir, solo dos rivales fuertes de los ocho enfrentamientos. Por su parte, el PSG de Luis Enrique intentará defender la corona, pero primero deberá superar a rivales como Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Club. El calendario definitivo de la Champions League, con las fechas y horas de los partidos, se hará oficial el próximo sábado.