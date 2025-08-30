¡Debut en Arabia Saudita! Un mexicano amargó el estreno oficial de Romell Quioto y Deybi Flores

Romell Quioto y Deybi Flores, refuerzos del club , fueron titulares en el partido de visita frente a Al-Qadisiya, duelo desarrollado en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

La Liga de Arabia Saudita oficialmente arrancó para los hondureños Romell Quioto y Deybi Flores , quienes se estrenaron con Al-Najma y fue amargo por la derrota sufrida.

El argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui anotó un doblete a los minutos 5 y 90+5, mientras que el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñónes celebró su anotación al 45.

Al-Najma logró el descuento por medio de Ali Adnan Kadhim en el segundo tiempo (minuto 54), el duelo terminó 3-1. La institución también vio su debut en la primera división saudí tras su ascenso.

Romell Quioto salió de cambio hasta el minuto 87 y Deybi Flores disputó todo el encuentro, viendo una tarjeta amarilla en los últimos minutos del encuentro.

Ahora ambos futbolistas empacarán sus maletas para su viaje con destino a Honduras para integrarse a la Selección Nacional de cara a los partidos eliminatorios de la Concacaf ante Haití y Nicaragua del 5 y 9 de septiembre por el grupo C. Estarán llegando el lunes por la tarde.

El próximo encuentro del Al-Najma por la competencia saudí será hasta el 14 de septiembre cuando visiten a Al-Riyadh en el Al Shabab FC Stadium en la ciudad de Riad.