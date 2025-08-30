¡Debut en Arabia Saudita! Un mexicano amargó el estreno oficial de Romell Quioto y Deybi Flores

La Liga de Arabia Saudita oficialmente arrancó para los hondureños <b>Romell Quioto y Deybi Flores</b>, quienes se estrenaron con Al-Najma y fue amargo por la derrota sufrida.Romell Quioto y Deybi Flores, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/cuando-juegan-deybi-flores-romell-quioto-cristiano-ronaldo-benzema-arabia-saudita-honduras-NC27168137" target="_blank">refuerzos del club</a></b>, fueron titulares en el partido de visita frente a Al-Qadisiya, duelo desarrollado en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.