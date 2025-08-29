¿Cuándo juegan Deybi Flores y Romell Quioto contra Cristiano Ronaldo y Benzema en la Saudi Pro League de Arabia Saudita?

Al-Najma SC debuta<b> este sábado 30 de agosto</b> en la competencia de la Liga Saudí y será de visitante contra Al-Qadisiya en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd. Inicia desde las 12 del mediodía hondureño.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/romell-quioto-es-presentado-por-su-nuevo-equipo-de-la-primera-division-de-arabia-saudita-AL26871188" target="_blank">Romell Quioto</a></b> se encuentra más adaptado producto de sus dos temporadas con el Al-Arabi en la segunda división de Arabia Saudita y fichó por el recién ascendido.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/confirmado-equipo-deiby-flores-mls-arabia-saudita-tendra-companero-especial-PG27035947" target="_blank">Deybi Flores</a></b> tendrá su primera experiencia en Asia y su fichaje sorprendió, titular indiscutible con el Toronto FC de la MLS y tras un paso por Europa con Panetolikos de Grecia y Fehérvár de Hungría.Sin embargo, también surge una gran pregunta para millones de aficionados hondureños<b> ¿Cuándo juegan Deybi Flores y Romell Quioto contra Cristiano Ronaldo y Benzema?</b>Los catrachos primero enfrentarán a Karim Benzema y será en menos de un mes, el 20 de septiembre. Luego, en las vísperas de la Navidad será el enfrentamiento contra Cristiano Ronaldo.<b>CONTRA KARIM BENZEMA</b><br />Al-Najma SC vs Al-Ittihad<br />Fecha: 20 de septiembre del 2025<b>CONTRA CRISTIANO RONALDO</b><br />Al-Najma SC vs Al-Nassr<br />Fecha: 19 de diciembre del 2025