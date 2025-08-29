¿Cuándo juegan Deybi Flores y Romell Quioto contra Cristiano Ronaldo y Benzema en la Saudi Pro League de Arabia Saudita?

En esta competencia, la Saudi Pro League, tiene a dos estrellas colosales de los últimos años como lo son: Cristiano Ronaldo y Karim Benzema del Al-Nassr y Al-Ittihad respectivamente.

La Liga de Arabia Saudita ha comenzando y con ello tiene la participación de dos hondureños: Romell Quioto y Deybi Flores, ambos recientes fichajes del Al-Najma SC.

Al-Najma SC debuta este sábado 30 de agosto en la competencia de la Liga Saudí y será de visitante contra Al-Qadisiya en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd. Inicia desde las 12 del mediodía hondureño.

Romell Quioto se encuentra más adaptado producto de sus dos temporadas con el Al-Arabi en la segunda división de Arabia Saudita y fichó por el recién ascendido.

Deybi Flores tendrá su primera experiencia en Asia y su fichaje sorprendió, titular indiscutible con el Toronto FC de la MLS y tras un paso por Europa con Panetolikos de Grecia y Fehérvár de Hungría.

Sin embargo, también surge una gran pregunta para millones de aficionados hondureños ¿Cuándo juegan Deybi Flores y Romell Quioto contra Cristiano Ronaldo y Benzema?

Los catrachos primero enfrentarán a Karim Benzema y será en menos de un mes, el 20 de septiembre. Luego, en las vísperas de la Navidad será el enfrentamiento contra Cristiano Ronaldo.

CONTRA KARIM BENZEMA

Al-Najma SC vs Al-Ittihad

Fecha: 20 de septiembre del 2025

CONTRA CRISTIANO RONALDO

Al-Najma SC vs Al-Nassr

Fecha: 19 de diciembre del 2025