¿Cuándo juegan Deybi Flores y Romell Quioto contra Cristiano Ronaldo y Benzema en la Saudi Pro League de Arabia Saudita?

Los dos hondureños vivirán su primera experiencia en la competencia de la Liga Saudí. Debutan este sábado 30 de agosto.

    Deybi Flores y Romell Quioto jugarán esta temporada con el Al-Najma en Arabia Saudita.
2025-08-29

La Liga de Arabia Saudita ha comenzando y con ello tiene la participación de dos hondureños: Romell Quioto y Deybi Flores, ambos recientes fichajes del Al-Najma SC.

En esta competencia, la Saudi Pro League, tiene a dos estrellas colosales de los últimos años como lo son: Cristiano Ronaldo y Karim Benzema del Al-Nassr y Al-Ittihad respectivamente.

Al-Najma SC debuta este sábado 30 de agosto en la competencia de la Liga Saudí y será de visitante contra Al-Qadisiya en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd. Inicia desde las 12 del mediodía hondureño.

Romell Quioto se encuentra más adaptado producto de sus dos temporadas con el Al-Arabi en la segunda división de Arabia Saudita y fichó por el recién ascendido.

Deybi Flores tendrá su primera experiencia en Asia y su fichaje sorprendió, titular indiscutible con el Toronto FC de la MLS y tras un paso por Europa con Panetolikos de Grecia y Fehérvár de Hungría.

Sin embargo, también surge una gran pregunta para millones de aficionados hondureños ¿Cuándo juegan Deybi Flores y Romell Quioto contra Cristiano Ronaldo y Benzema?

Los catrachos primero enfrentarán a Karim Benzema y será en menos de un mes, el 20 de septiembre. Luego, en las vísperas de la Navidad será el enfrentamiento contra Cristiano Ronaldo.

CONTRA KARIM BENZEMA
Al-Najma SC vs Al-Ittihad
Fecha: 20 de septiembre del 2025

CONTRA CRISTIANO RONALDO
Al-Najma SC vs Al-Nassr
Fecha: 19 de diciembre del 2025

