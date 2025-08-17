¡Confirmado el equipo! Deiby Flores deja la MLS y se marcha al fútbol de Arabia Saudita y tendrá compañero especial

Deiby Flores se despidió del Toronto FC, equipo con el que no disputó el último juego por la MLS que finalizó con empate 1-1 contra el Columbus Crew. Mientras su equipo jugaba, el hondureño estaba desvinculándose de los canadienses. La noticia de su salida del balompié norteamericano fue confirmada por el seleccionador nacional hondureño, Reinaldo Rueda, quien confirmó que Deiby Flores se iba al fútbol de Arabia Saudita, situación que le trastoca sus planes ya que el DT busca la estabilidad de sus jugadores y que tengan ritmo de juego previo a las eliminatorias.

Por su parte, DIEZ ha confirmado el nuevo equipo del volante. La nueva camiseta que el mediocampista catracho de 29 años sudará en la Saudí Pro League es la del Al-Najma SC, mismo club donde juega el también catracho Romell Quioto. Es el recién ascendido. La negociación del traspaso de Flores al fútbol asiático ha sido llevada por el agente español Paulo Hernández, quien maneja una gran cartelera de futbolistas hondureños en su portafolio y está colocando en cada mercado a jugadores catrachos en el exterior.

Flores aún no viaja a Arabia Saudita para unirse a su nuevo club, está tramitando todo el papeleo necesario para hacerlo cuanto antes , por lo que su incroporación al club Al-Najma SC está pactado para los próximos días. El pase a Arabia Saudita significa la cuarta liga en la que el jugador hondureño tendrá la oportunidad de mostrar su fútbol, después de sus pasos previos por la MLS, Hungría y Grecia. Cada uno de estos destinos ha contribuido a su crecimiento como atleta y a su nivel competitivo internacional.

Mercado hondureño muy activo

El fútbol hondureño ha tenido unas últimas dos semanas muy activas respecto al mercado de fichajes donde varios jugadores catrachos han salido de Liga Nacional para sumar nuevas experiencias y algunos otros han cambiado de clubes en el exterior.