¡Confirmado el equipo! Deiby Flores deja la MLS y se marcha al fútbol de Arabia Saudita y tendrá compañero especial

<b>Deiby Flores </b>se despidió del <b>Toronto FC</b>, equipo con el que no disputó el último juego por la <b>MLS </b>que finalizó con empate 1-1 contra el <b>Columbus Crew</b>. Mientras su equipo jugaba, el hondureño estaba desvinculándose de los canadienses.La noticia de su salida del balompié norteamericano fue confirmada por el seleccionador nacional hondureño, <b>Reinaldo Rueda</b>, quien confirmó que <b>Deiby Flores </b>se iba al fútbol de Arabia Saudita, situación que le trastoca sus planes ya que el DT busca la estabilidad de sus jugadores y que tengan ritmo de juego previo a las eliminatorias.