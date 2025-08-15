¿Cuándo se estrena? La razón por la que Julián Martínez aún no debuta con Alverca FC en la Liga de Portugal

Martínez ya está en territorio portugués para estrenarse con su nuevo club, pero el defensor central de 21 años de edad tendrá que esperar para hacer historia con la bandera catracha en esta liga top 10 de Europa.

El ahora ex jugador merengue portará la camisa número 3, dejando atrás el 16 que usó en la Cueva del León donde ganó cuatro títulos. Pasó de ser uno de los más destacados en la Copa Oro 2025 y ahora cumple uno de sus sueños, ser legionario catracho.

El defensor hondureño Julián Martínez fue la bomba del mercado de fichajes del fútbol catracho. DIEZ reveló en exclusiva que su relación con Olimpia culminó luego de marcharse al Alverca de la primera división de Portugal.

Y es que la LIGA NOS se mantiene a la expectativa de con la última parte de los documentos del futbolista Julián Martínez. El representante del ex Olimpia trabaja a contrarreloj para finalizar el proceso de inscripción del centroamericano con el Alverca.

El técnico del Alverca FC contaba con Julián para este domingo, pero un feriado en Portugal y la demora de la apostilla desde Honduras, complicó a Martínez para que se estrenara este fin de semana. Eso sí, el catracho ya tiene el permiso de trabajo.

Por ende, Martínez no será de la partida para el choque ante el complicadísimo Braga por la segunda jornada de la Liga NOS. Este duelo está programado para este domingo 17 de agosto a las 11:00 AM hora de Honduras.

Sin embargo, el hondureño ya estará en la lista de convocados para el cotejo de la fecha tres ante Estrela. Este compromiso es el domingo 25 de agosto. Alverca visitará el Estadio José Gómez, de la ciudad de Amadora, cuya capacidad es de 9,288 aficionados.

Julián va a jugar en el equipo donde Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid es dueño del 80% de las acciones. De igual forma, el defensor dejó su primer mensaje al club: "Sé que este es el paso ideal en mi carrera. El FC Alverca está entrando en una era histórica. Es un honor representar este símbolo".