¡Uno más a Europa! Futbolista hondureño es fichado por el Kalamata FC de Grecia por recomendación de Alfredo Mejía

El joven futbolista hondureño Óscar Jair Rápalo García ha dado un importante paso en su carrera al ser fichado por el Kalamata FC, equipo que compite en la segunda división de Grecia. Con tan solo 16 años, este defensor central originario de Pinalejo, Santa Bárbara, empieza a abrirse camino en el fútbol europeo, una oportunidad que refleja su talento y dedicación desde temprana edad. Rápalo García comenzó su formación en la Escuela de Fútbol Méndez, institución donde pulió sus habilidades técnicas y tácticas fundamentales para desempeñarse como defensa central. Su desarrollo continuado le ha permitido ser reconocido, siendo convocado a los microciclos de la Selección Sub-15, donde se ganó la confianza de sus entrenadores.

Este joven jugador es producto del Programa Nacional de Talentos de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), iniciativa que busca descubrir y potenciar a las nuevas generaciones con proyección internacional. Gracias a este proceso, Óscar ha logrado destacarse y captar la atención de equipos extranjeros, incluyendo al Kalamata FC. DIEZ supo que la llegada de Rápalo a la institución se concretó gracias a la recomendación de Alfredo Mejía, director de academias del club griego en Estados Unidos. Mejía ha sido pieza clave en la conexión entre el talento hondureño y el fútbol europeo, apuntando a que Rápalo sea el primero de varios jugadores nacionales que podrían seguir sus pasos en Grecia.

En el Kalamata FC, Óscar Jair jugará inicialmente en la categoría sub-19, donde podrá adaptarse al estilo de juego y las exigencias del fútbol europeo. Sin embargo, el plan contempla que el joven futbolista entrene durante la semana con el primer equipo, para acelerar su desarrollo y facilitar su integración a niveles superiores. Su posición como defensa central le exige firmeza, anticipación y capacidad para organizar la línea defensiva, cualidades que ha demostrado pese a su corta edad. El club confía en su potencial y en que con la formación recibida podrá fortalecerse física, técnica y mentalmente para competir a nivel profesional. La incorporación de Rápalo García al Kalamata FC representa no solo una oportunidad personal, sino también un logro para el fútbol hondureño, que a través de programas como el de FFH y el respaldo de figuras como Alfredo Mejía, continúa abriendo puertas para sus jóvenes promesas en el extranjero.