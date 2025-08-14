¡Uno más a Europa! Futbolista hondureño es fichado por el Kalamata FC de Grecia por recomendación de Alfredo Mejía

En el <b>Kalamata FC</b>, Óscar Jair jugará inicialmente en la categoría sub-19, donde podrá adaptarse al estilo de juego y las exigencias del fútbol europeo. Sin embargo, el plan contempla que el joven futbolista entrene durante la semana con el primer equipo, para acelerar su desarrollo y facilitar su integración a niveles superiores.Su posición como defensa central le exige firmeza, anticipación y capacidad para organizar la línea defensiva, cualidades que ha demostrado pese a su corta edad. El club confía en su potencial y en que con la formación recibida podrá fortalecerse física, técnica y mentalmente para competir a nivel profesional.La incorporación de Rápalo García al <b>Kalamata FC </b>representa no solo una oportunidad personal, sino también un logro para el fútbol hondureño, que a través de programas como el de FFH y el respaldo de figuras como<b> Alfredo Mejía</b>, continúa abriendo puertas para sus jóvenes promesas en el extranjero.