El hondureño Deiby Flores se va del Toronto FC de la MLS y Reinaldo Rueda revela su impensado destino

El mediocampista hondureño no jugó el este sábado con el Toronto FC , equipo en el que milita actualmente. Según se explicó, Flores estuvo ausente para afinar los últimos detalles de su posible transferencia. Este descanso estratégico podría estar ligado justamente a la formalización de su cambio de club.

Deiby Flores estaría a punto de dar un salto importante en su carrera deportiva, pues dejaría la MLS para continuar su trayectoria en el fútbol de Arabia Saudita. Esta noticia fue adelantada por Reinaldo Rueda , técnico de la Selección de Honduras , durante su participación en la Mesa Redonda de TVC.

"Es la dinámica de selecciones nacionales, tenemos ocho transferidos, y el caso de Luis Vega que aún no se define, son ocho jugadores que cambiaron y son momentos diferentes. Ayer Deiby Flores no estuvo en nómina con el Toronto FC porque está considerado en Arabia Saudita, será transferido", dijo Rueda.

Deiby Flores es un jugador clave para la Selección de Honduras, aportando su talento en el mediocampo y siendo un referente para el mediocampo de la 'H'. La experiencia que ha adquirido en diferentes ligas le ha permitido consolidarse como uno de los futbolistas más destacados del país centroamericano.

El pase a Arabia Saudita significaría la cuarta liga en la que el jugador hondureño tendría la oportunidad de mostrar su fútbol profesional, después de sus pasos previos por la MLS, Hungría y Grecia. Cada uno de estos destinos ha contribuido a su crecimiento como atleta y a su nivel competitivo internacional.