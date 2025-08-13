Romell Quioto en Arabia: ¿cuándo se enfrentará a Cristiano Ronaldo, Benzema y las otras estrellas del torneo?

El equipo del 'Romántico' arranca su participación en el campeonato el 30 de agosto cuando visite el campo del <b>Al Qadisiyah</b>, que tiene en sus filas al mexicano <b>Julián Quiñones</b>, al exdefensor del <b>Real Madrid</b>, <b>Nacho Fernández</b>, y al ítalo-argentino <b>Mateo Retegui</b>, que fue el máximo goleador de la Serie A italiana el pasado curso con <b>Atalanta</b>. Será el 20 de septiembre, por la tercera jornada, cuando reciban al campeón <b>Al Ittihad</b>, capitaneado por el francés <b>Karim Benzema</b>. Este club también cuenta con <b>N'Golo Kanté</b>, <b>Fabinho</b>, <b>Danilo Pereira</b> y <b>Moussa Diaby</b>.