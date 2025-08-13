Romell Quioto en Arabia: ¿cuándo se enfrentará a Cristiano Ronaldo, Benzema y las otras estrellas del torneo?

Además de las principales ligas de Europa, el campeonato árabe también está a punto de ponerse en marcha y con la particularidad que este año tendremos a un futbolista hondureño enfrentándose a figuras como Cristiano Ronaldo. Tras jugar la temporada pasada en la Segunda División de Arabia Saudita, Romell Quioto dio el salto a la máxima categoría durante este verano tras firmar por una temporada con el Al-Najma SC, uno de los clubes que lograron el ascenso.

El equipo del 'Romántico' arranca su participación en el campeonato el 30 de agosto cuando visite el campo del Al Qadisiyah, que tiene en sus filas al mexicano Julián Quiñones, al exdefensor del Real Madrid, Nacho Fernández, y al ítalo-argentino Mateo Retegui, que fue el máximo goleador de la Serie A italiana el pasado curso con Atalanta. Será el 20 de septiembre, por la tercera jornada, cuando reciban al campeón Al Ittihad, capitaneado por el francés Karim Benzema. Este club también cuenta con N'Golo Kanté, Fabinho, Danilo Pereira y Moussa Diaby.

En la novena fecha que se jugará el 6 de noviembre, Quioto y compañía se medirán ante uno de las escuadras más fuertes de Arabia, el Al Hilal que dirige Simone Inzaghui y que está compuesto por figuras como Mitrovic, Cancelo, Rúben Neves, Malcom, Koulibaly, Milinkovic-Savic y el portero Bono. Además, el Al Hilal incorporó en este marcado al delantero Darwin Núñez y al defensor Theo Hernández, procedentes del Liverpool y Milan, respectivamente.

DUELO ANTE CR7