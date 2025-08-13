Internacionales

¿Y Kervin Arriaga? Los únicos seis jugadores que el Levante ha inscrito en LaLiga: debutan el sábado de visita

El cuadro granota espera registrar a todos sus futbolistas a falta de 72 horas para su debut; Arriaga se recupera de una lesión.

2025-08-13

El Levante finalmente logró el ascenso a la Primera División de España luego de tres años ausente. El equipo dirige Julián Calero sumó durante este mercado de verano al hondureño Kervin Arriaga, quien firmó contrato hasta 2028 tras su notable rendimiento con el Real Zaragoza.

Sin embargo, el Levante afronta un embrollo de cara al inicio del torneo. El club juega este sábado en Mendizorroza contra el Alavés y, a falta de 72 horas para su presentación, solo tiene a seis jugadores registrados para LaLiga 2025-26.

Jorge Cabello, Adrián de la Fuente, Pablo Martínez, Carlos Alvarez, Sergio Lozano e Iván Romero son los únicos futbolistas inscritos por la entidad hasta el momento, lo que ha generado cierta confusión entre sus aficionados.

Se trata de dos defensas, tres centrocampistas y un delantero. Ni siquiera la portería del Levante está cubierta, por lo que no podrían disputar el encuentro con tan poco jugadores de acuerdo a la normativa.

Según publica este miércoles el diario Marca, "la documentación se encuentra en un proceso de actualización con LaLiga, pero no está existiendo ningún problema y durante el resto de la semana estará toda la plantilla inscrita para el partido del sábado".

Respecto a Kervin Arriaga, todavía no está registrado en LaLiga a pesar que fue anunciado como nuevo fichaje del club desde el pasado 2 de julio.

De todas formas, el hondureño se perderá el inicio de la competencia ya que se recupera de unas molestias físicas. El Levante confirmó hace unos días que Arriaga sufre una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda, que lo mantendrá al menos tres semanas de baja.

Por lo tanto, Kervin no estará contra el Alavés este sábado y posiblemente también se ausente para el esperado duelo contra el Barcelona de Hansi Flick por la segunda fecha del torneo.

