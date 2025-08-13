¿Y Kervin Arriaga? Los únicos seis jugadores que el Levante ha inscrito en LaLiga: debutan el sábado de visita

Jorge Cabello, Adrián de la Fuente, Pablo Martínez, Carlos Alvarez, Sergio Lozano e Iván Romero son los únicos futbolistas inscritos por la entidad hasta el momento, lo que ha generado cierta confusión entre sus aficionados. Se trata de dos defensas, tres centrocampistas y un delantero. Ni siquiera la portería del <b>Levante </b>está cubierta, por lo que no podrían disputar el encuentro con tan poco jugadores de acuerdo a la normativa.Según publica este miércoles el diario Marca, "la documentación se encuentra en un proceso de actualización con LaLiga, pero no está existiendo ningún problema y durante el resto de la semana estará toda la plantilla inscrita para el partido del sábado".