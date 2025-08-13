Luis Enrique explica por qué su PSG no merecía ganar la Supercopa ante Tottenham: "Para ser honestos..."

Luis Enrique comentó este miércoles tras ganar la Supercopa de Europa al Tottenham que no se merecía el título porque su rival fue mejor prácticamente todo el partido. El PSG levantó un 0-2 en los minutos finales (2-2) y luego definió todo desde el manchón penal (4-3). El técnico español también fue consultado en la conferencia por la actuación de Lucas Chevalier, guardameta francés que llegó durante este mercado para reemplazar a Donnarumma. Cometió un error en el segundo tanto de los Spurs, pero luego se reivindicó atajando un lanzamiento en la tanda de penales.

Valoración "Estoy tan cansado que no sé si puedo hablar francés correctamente, pero tengo que decir, para ser honestos, que no merecíamos este título. Pudimos ver la diferencia de un equipo como Tottenham que lleva seis semanas de entrenamiento y nosotros solo seis días. Es una diferencia muy grande. Hicimos muchos pases malos, pero con la suerte de marcar dos goles e ir a los penales". ¿Resultado justo? "Es difícil hablar de este partido. Entrenamos cinco o seis días y ganamos. El Tottenham hizo un muy buen partido, estaban en mejor forma que nosotros. Pero tuvimos la capacidad de luchar hasta el final, así es el fútbol. Estoy feliz por nuestros aficionados que todavía están allí". Cosas por mejorar "Hoy fue un partido muy extraño y es normal tener esa diferencia porque tienes que prepararte, no solo hay que tener la condición física, también la técnica. Siento que hoy nos faltó técnica y es normal. Recuerdas cuando era jugador y las primeras semanas después de vacaciones... es diferente. Y si juegas una final contra un equipo como Tottenham, creo que ellos se lo merecían mucho más".