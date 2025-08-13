PSG hace gran remontada ante Tottenham y se lleva la Supercopa de Europa; en ruta al sextete

El PSG de <b>Luis Enrique </b>volvió a ser campeón de Europa y volvió a saborear un título continental, el segundo consecutivo tras la Liga de Campeones cosechada en Múnich<b>. Superó al Tottenham (2-2, 4-3) </b>en la tanda de penaltis de un partido que tenía prácticamente perdido, con un 0-2 en contra en el 84 que remontó para añadir la etiqueta de 'Supercampeón' en un año histórico para el club parisino.El PSG estaba muerto. Desahuciado. En el minuto 84, el 0-2 en el marcador a favor del Tottenham no permitía apenas pensar en la remontada que brindaron los parisinos. Porque no habían generado apenas peligro. No habían ejercido la superioridad aplastante de otras veces. Hasta que el zurdazo de Kang-In Lee tocó la red. Ahí, los 'Spurs' se hundieron. El PSG se creció. Y Gonzalo Ramos apareció para llevar el duelo a los penaltis en el minuto 94.