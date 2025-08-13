Se rompe la racha: la IA predijo al campeón de la Liga Española temporada 2025-26 entre Barcelona, Real Madrid y Atlético

Este viernes 15 de agosoto arranca una nueva temporada de la Liga Española. El primer duelo será el Girona vs Rayo Vallecano. Muchos y antes de que el balón comience a rodar le han consultado a la Inteligencia Artificial quien será el nuevo campeón.

El veredicto final ya fue dado y a la herramienta que se recuerrió fue a Opta, basado en miles de simulaciones y en un análisis exhaustivo de rendimiento previo, plantillas y factores de contexto. Para el superordenador, el campeón de la Liga Española temporada 2025-26 será el FC Barcelona, con un 46,5 % supera al Real Madrid y Atlético.

​​​​​​​

Eso rompería una racha de 8 años sin ver a un equipo que repite título, curiosamente el último que lo hizo fue la escuadra culé en las campañas 2018-2019. El segundo máximo favorito es el Real Madrid con un 32,1 % y el podio lo completa el Atlético (tercero) con un 11,7 %, acabando por delante de equipos como el Villarreal o el Athletic Club, que serán cuarto y quinto, respectivamente.

ChatGPT también está de acuerdo con OPTA