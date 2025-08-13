Se rompe la racha: la IA predijo al campeón de la Liga Española temporada 2025-26 entre Barcelona, Real Madrid y Atlético

El chatbot de OpenAI no solo ha dado el nombre del equipo que ganará la competición, debido a que también se ha atrevido a dar las razones por las que el Barça alzará la copa:<b>Continuidad y química:</b><i><b> </b></i><i>"Mantienen la base del equipo campeón, consolidando un estilo que ya les dio resultados".</i><b>Refuerzos bien pensados</b>:<i> "Han reforzado las áreas débiles sin hacer fichajes solo de nombre".</i><b>Competencia directa: </b><i>"El Real Madrid ha mejorado su plantilla, pero podría necesitar unas cuantas jornadas para que sus nuevos fichajes engranen del todo. Y el Atlético, aunque competitivo, todavía no tiene la regularidad de los otros dos".</i>Factor psicológico: <i>"Ganar la temporada pasada les da confianza y presión a la vez, pero en su caso parece que les motiva".</i>