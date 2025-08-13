Internacionales

Se rompe la racha: la IA predijo al campeón de la Liga Española temporada 2025-26 entre Barcelona, Real Madrid y Atlético

Barcelona defiende el título y la IA le dice quién va a ser el campeón de la temporada 2025-26 de la Liga Española.

    La Inteligencia Artificial ya dio su veredicto sobre el campeón.

     Kevyn Oseguera
2025-08-13

Este viernes 15 de agosoto arranca una nueva temporada de la Liga Española. El primer duelo será el Girona vs Rayo Vallecano.

Muchos y antes de que el balón comience a rodar le han consultado a la Inteligencia Artificial quien será el nuevo campeón.

El veredicto final ya fue dado y a la herramienta que se recuerrió fue a Opta, basado en miles de simulaciones y en un análisis exhaustivo de rendimiento previo, plantillas y factores de contexto.

Para el superordenador, el campeón de la Liga Española temporada 2025-26 será el FC Barcelona, con un 46,5 % supera al Real Madrid y Atlético.

Barcelona repite título para OPTA.

​​​​​​​

Eso rompería una racha de 8 años sin ver a un equipo que repite título, curiosamente el último que lo hizo fue la escuadra culé en las campañas 2018-2019.

El segundo máximo favorito es el Real Madrid con un 32,1 % y el podio lo completa el Atlético (tercero) con un 11,7 %, acabando por delante de equipos como el Villarreal o el Athletic Club, que serán cuarto y quinto, respectivamente.

ChatGPT también está de acuerdo con OPTA

El chatbot de OpenAI no solo ha dado el nombre del equipo que ganará la competición, debido a que también se ha atrevido a dar las razones por las que el Barça alzará la copa:

Continuidad y química: "Mantienen la base del equipo campeón, consolidando un estilo que ya les dio resultados".

Refuerzos bien pensados: "Han reforzado las áreas débiles sin hacer fichajes solo de nombre".

Competencia directa: "El Real Madrid ha mejorado su plantilla, pero podría necesitar unas cuantas jornadas para que sus nuevos fichajes engranen del todo. Y el Atlético, aunque competitivo, todavía no tiene la regularidad de los otros dos".

Factor psicológico: "Ganar la temporada pasada les da confianza y presión a la vez, pero en su caso parece que les motiva".

