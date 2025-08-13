Real Madrid confirma la noticia que Franco Mastantuono tanto estaba esperando de cara a la Liga Española

El argentino <b>Franco Mastantuono</b> será presentado este jueves 14 de agosto a las 13.00 horas (5:00 A.M)como nuevo jugador del<b> Real Madrid,</b> en el día en el que cumple la mayoría de edad y, por lo tanto, puede incorporarse a la dinámica del conjunto blanco.El R<b>eal Madrid i</b>nformó en sus medios oficiales de que el presidente del club,<b> Florentino Pérez,</b> recibirá al jugador para el acto protocolario de la firma que vincula a la entidad para las próximas seis temporadas, tras lo cual Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la <b>Ciudad Real Madrid.</b>