Real Madrid confirma la noticia que Franco Mastantuono tanto estaba esperando de cara a la Liga Española

El argentino Franco Mastantuono será presentado este jueves 14 de agosto a las 13.00 horas (5:00 A.M)como nuevo jugador del Real Madrid, en el día en el que cumple la mayoría de edad y, por lo tanto, puede incorporarse a la dinámica del conjunto blanco. El Real Madrid informó en sus medios oficiales de que el presidente del club, Florentino Pérez, recibirá al jugador para el acto protocolario de la firma que vincula a la entidad para las próximas seis temporadas, tras lo cual Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.

El argentino llegó a Madrid el 2 de agosto para dar los primeros pasos en su nueva aventura, aunque no será hasta este jueves cuando puede ejercer de pleno derecho como jugador del Real Madrid, ya que la normativa FIFA señala que los extracomunitarios han de tener 18 años para formar parte del equipo europeo. Un traspaso que se hizo oficial el pasado 13 de junio, hace dos meses, después de que el Real Madrid acordase pagar al River Plate 45 millones de euros, ejecutando la cláusula de rescisión del futbolista, una cifra a la que se sumarán 18,2 millones de euros por cuestiones impositivas y que la convirtieron en la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

Tras esto, Mastantuono disputó el Mundial de Clubes con River Plate y sus siguientes encuentros ya serán con la camiseta del Real Madrid. El primero en el que podría participar, el próximo martes 19 en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibe a Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports.