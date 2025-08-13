La frase que Barcelona no esperaba de Iñigo Martínez tras marcharse con Cristiano: "La única espina que me llevo es..."

Todo Barcelona quedó impactado con la salida de Iñigo Martínez. El defensor rompió el silencio y dio a conocer su detalles tras marcharse con Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita. Primero comenzó hablando del entrenador culé, Hansi Flick: "Le pilló de sorpresa pero lo entendió perfectamente desde el minuto dos.. Fue una charla agradable y me dio mucha pena porque había un aprecio mutuo", dijo el zaguero en una entrevista con Onda Vasca.



Martínez también aseguró que era complicado rechazar la oferta del Al Nassr, equipo que mostró quererlo desde el principio. "En el momento que ves la propuesta ni te lo crees: nadie está preparado para eso. Yo había sido un peón en el futbol. Hay que estar para saber lo que es una oferta así". El dinero si fue importante: "A nivel económico no se puede comparar hoy en día esa liga con ninguna de las otras. Viendo mi trayectoria y lo que había conseguido, era el momento de dar el paso. El recorrido de un jugador es corto: tengo 34 años y estos trenes pasan una vez si es que pasan y es complicado decir que no".

La frase que Barcelona no esperaba de Iñigo Martínez



Hasta que tocó un punto que pude herir a más de un hincha del FC Barcelona, sobre su posibilidad de continuar en el club: "Pues seguramente sí que hubiera pensado en seguir si hubiera tenido más años con el Barça. Porque mi salario era importante, no es que fuera un sueldo bajo y estábamos a gusto". La despedida del vestuario fue dura, aunque mostró tener una personalidad para no quebrárse ante sus compañeros. "Fue una despedida muy emotiva. Mantuve la compostura porque me conozco, porque me agarro y me hago fuerte pero por dentro estaba afectado y les veía a ellos también afectados".

Y agregó: "He tenido una salida excepcional, siempre me han arropado. No fue sencillo al principio por las lesiones cuando llegué pero en el siguiente año remonté con creces. En poco tiempo gané mucho cariño. No es la cantidad de tiempo sino la calidad". Por último, tocó otros dos temas sensibles. En primera instancia habló del único deseo que le quedó por cumplir con la camiseta del FC Barcelona: "La única espina que me llevo es no poder conocer el nuevo campo: me apetecía estar en el nuevo Camp Nou y verlo".