La respuesta de Rodrygo a Pep Guardiola tras el interés del City y lo que dijo a Xabi Alonso ¿Traiciona al Real Madrid?

Rodrygo Goes volvió a recibir un mensaje de Xabi Alonso: no le ve como titular. La dinámica del Mundial de Clubes continuó en el amistoso ante el WSG Tirol. Esta vez no fue Gonzalo quien ocupó su sitio y sí Brahim Díaz. Sin embargo, el brasileño entró con la unidad ‘B’ para disputar los últimos 30 minutos y logró marcar con el Real Madrid 161 días después.

El último gol de Rodrygo databa del 4 de marzo en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, la competición en la que más ratio de gol por minuto acumula, ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, 788 minutos sin ver portería. En 16 partidos y diez de ellos como titular. Cifras por debajo de lo esperado que, junto a las dudas acerca de su rol en el equipo, le relegaron a un segundo plano. El momento más bajo llegó tras la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Fue titular en lugar de un Kylian Mbappé renqueante de un esguince de tobillo, pero se quedó en el banquillo tras el descanso. Y esa fue su última aparición hasta el Mundial de Clubes. Un virus, sin minutos en el clásico de Liga y una lesión muscular, le hicieron no tener presencia en las últimas semanas de Carlo Ancelotti, quien ahora es su seleccionador en Brasil. Y llegó Xabi Alonso. Ya con los primeros rumores que apuntaban a una salida del brasileño, pero éste quería esperar para ver su rol en la nueva era del Real Madrid. Titular ante el Al-Hilal, con asistencia a Gonzalo, en un once titular sin Mbappé; en esta ocasión, por una gastroenteritis aguda.

Xabi Alonso apostó en su primer partido como técnico por mantener la línea de tres atacantes que tantas dudas generó con Ancelotti, y no tardó en cambiar. El sacrificado: Rodrygo Goes. Sin Mbappé, Gonzalo le quitó el sitio a un Rodrygo que solo tuvo minutos en dos de los siguientes cinco partidos del torneo (25 ante el Salzburgo y cinco contra el Borussia Dortmund). Rol secundario que Xabi Alonso explicó en una decisión táctica. Nada halagüeño para un Rodrygo que vio además como el Real Madrid incorporó a un futbolista que parte de su posición actual, la banda derecha: Franco Mastantuono. Lugar que no es el preferido de Rodrygo, pero Vinícius es el rey en la banda izquierda y, por el momento, ni Mbappé le ha desplazado de dicha demarcación. Llegaron las vacaciones de verano para el Real Madrid y Rodrygo arrancó la pretemporada con energías renovadas, al mismo tiempo que su nombre perdía fuerza en los rumores. Hasta esta semana. Después de que Rodrygo volviera a sonar en equipos de la Premier League, a la vez que el Manchester City cedía a Jack Grealish al Everton y parece abrir la puerta a la salida de Savinho, Rodrygo recibió otro mensaje de su técnico: suplente en el único amistoso de la pretemporada. Ante el WSG Tirol fue Brahim Díaz el que salió de inicio en el rol de extremo por la derecha. Con Mbappé de delantero centro y Vinícius por la banda izquierda. Un jarro de agua fría para un futbolista que en la previa del encuentro compartió un "HALA MADRID" en sus redes sociales en mitad de la creciente rumorología respecto a su futuro. Sin embargo, Rodrygo respondió volviendo a marcar y siendo uno de los futbolistas destacados de la segunda unidad que disputó los últimos 30 minutos. Sustituyó a Vinícius en banda izquierda y en una pared con Mbappé anotó el 0-4 definitivo. Además, tuvo en sus botas el doblete pero su disparo en el minuto 90 le salió centrado y lo detuvo el guardameta del conjunto austriaco.