La respuesta de Rodrygo a Pep Guardiola tras el interés del City y lo que dijo a Xabi Alonso ¿Traiciona al Real Madrid?

<br /><i><b>"Que empiece la 25/26"</b></i><b> </b>fue su mensaje en redes sociales tras el partido. Temporada que empieza para el Real Madrid el martes 19 ante Osasuna y que tendrá, además, otros dos partidos de <b>LaLiga EA Sports</b> antes de que se cierre un mercado en el que el protagonismo de Rodrygo en dichos encuentros será el que marque las próximas semanas. Con esto también <b>Rodrygo deja respuesta a Pep Guardiola</b> y el <b>Manchester City</b>, uno de los tantos equipos que ha buscado sus servicios: se quiere quedar en el Real Madrid.