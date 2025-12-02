UEFA Nations League: ¡Histórico! se coronan bicampeones tras vencer a una de las grandes favoritas

La selección española femenina prolongó su idilio con la Liga de Naciones y la conquistó este martes por segunda vez en dos ediciones al vencer por 3-0 a la de Alemania en el Metropolitano, en un duelo que dominó de forma incontestable y que decidieron en menos de quince minutos Claudia Pina y Vicky López. Le cundieron a España los días entre el duelo de Kaiserslautern y este decisivo en Madrid, pues ofreció una versión completamente distinta a la que se vio sobrepasada, especialmente en la primera parte, en territorio germano, pese al empate sin goles.

Ante una Alemania de presión menos asfixiante y en un césped rápido, ideal para su juego, el combinado de Sonia Bermúdez fluyó desde el arranque con Vicky López supliendo la baja de la lesionada Aitana Bonmatí en el once inicial. De hecho, en apenas cinco minutos ya había tenido dos oportunidades claras. La inaugural, una combinación entre Esther González y Claudia Pina, que dejó sola a su compañera con un pase entre el tráfico de zagueras rivales, terminó con una definición cruzada que rozó un palo. Y la posterior, generada por un centro desde la derecha de Mariona Caldentey, con un cabezazo de Alexia Putellas desde el punto de penalti que detuvo bien abajo en dos tiempos Ann-Katrin Berger.

A pesar de ese comienzo arrollador, jaleado por los gritos de los 55.843 aficionados en las gradas, más agudos de lo habitual por la numerosa presencia de niños, las visitantes no se encogieron. Con menos frenesí pero el mismo peligro en las transiciones que cuando ejercieron de anfitrionas, probaron suerte en acciones aisladas como un golpeo desde la frontal de Franziska Kett al llegar al cuarto de hora. Sin embargo, el enfrentamiento estaba claramente inclinado para las de rojo, que creaban al primer toque y volaban sobre el verde. Mucho ayudaron a ello el descaro de las dos extremos, Claudia Pina y Vicky López, y las llegadas desde segunda línea de Mariona Caldentey.

La jugadora del Arsenal, que no tiene un Balón de Oro porque no reparten los suficientes cada año para premiar el inmenso talento del combinado español, puso un buen balón al área que Esther envió de chilena a las manos de Berger. Luego mutó en rematadora con una volea que se marchó fuera por poco y posteriormente en llegadora, con un disparo cerca de la portería que tapó bien la guardameta. Fueron momentos de ataques pasionales a los que se sumaron un tiro con rosca de López que tocó la parte superior de la red y la oportunidad más clara de las de blanco, un tiro cruzado de Anyomi que silbó cerca del poste con el agregado de la primera parte ya cumplido, toque de atención para una España repleta de confianza a la que solo le faltaba el gol.