Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver el juego de la Liga Española

Seguramente los dos equipos más en forma de LaLiga, el <b>Barcelona</b>, nuevo líder en solitario, y el<b> Atlético de Madrid</b>, que encadena seis victorias, se miden este martes en el Camp Nou, en un partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España.Para los azulgrana, el choque de este martes es de los que pueden marcar su camino esta temporada, después de que haya sucumbido anteriormente en los tres partidos de máxima exigencia de esta temporada: PSG, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/xabi-alonso-real-madrid-conferencia-girona-liderato-la-liga-espana-barcelona-LN28438762" target="_blank">Real Madrid</a></b> y Chelsea.Y la convicción es máxima en el <b>Atlético</b>, que va lanzado al Camp Nou. En tres semanas ha pasado de una desventaja de ocho puntos sobre la cima a tenerla al alcance este mismo martes, subido desde hace tiempo en una reacción casi imparable, con una sola derrota (4-0 con el Arsenal) en sus últimos 14 compromisos.