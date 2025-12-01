Araújo impacta a todos con la petición que le hizo a Barcelona previo al Atlético de Madrid: revelan la verdadera razón

El defensa uruguayo del <b>Barcelona, Ronald Araujo. </b>le ha pedido al club un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la situación del jugador.<b>Araujo</b>, uno de los capitanes del primer equipo, fue expulsado en Stamford Bridge, donde el <b>Barça </b>naufragó ante el <b>Chelsea </b>(3-0) en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-al-top-nuevo-lider-y-el-impensado-puesto-de-barcelona-asi-quedo-la-tabla-de-posiciones-de-la-champions-DP28362760" target="_blank">Champions League</a></b>, y no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes.