Ancelotti impacta a toda Brasil para la lista al Mundial 2026: "Si está al 90%, meteré a otro; él está al mismo nivel de los demás"

El Mundial 2025 está cada vez más cerca y en Brasil están espectantes de los jugadores que seleccionará Carlo Ancelotti para su primer mundial bajo la pentacampeona. El ex técnico del Real Madrid habló con 'TV Record' para analizar la actualidad de la 'Canarinha' y volvió a dejar claro que su lista final para la próxima Copa del Mundo se regirá por el rendimiento de los futbolistas en esos últimos meses de competición. "¿Neymar? Tiene que estar al 100%. Hay muchos jugadores que son muy buenos, pero necesito elegir a aquellos que están al 100%. No solo Neymar, podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%. Es un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque. Tenemos muchos y muy buenos", avisó.

"Neymar tiene un gran talento. Tuvo la mala suerte de lesionarse durante el tiempo que estuvimos juntos. No pudo prepararse para estar en buena forma física por culpa de las lesiones. Estamos en noviembre... Neymar está al mismo nivel de los demás, teniendo en cuenta que ha demostrado un nivel extraordinario", añadió. Ancelotti, impresionado con el nivel de Estevao: "Basándonos en los últimos meses, estará en el Mundial. Es un jugador muy especial, diferente. Está progresando muy bien en el Chelsea. Y Vinicius, sin duda, tendrá una gran temporada, como las que ha tenido recientemente en el Real Madrid. Llegará al Mundial en un gran momento"

¿CUÁNDO ES EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

Los grupos de la Copa Mundial 2026 quedarán definidos el próximo viernes 5 de diciembre de 2025, en la capital Washington D. C. Con 48 selecciones, se ha confirmado el procedimiento para determinar la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, un hecho sin precedentes en la historia de la competición.

De acuerdo con la FIFA, el procedimiento del sorteo final estipula que los países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, serán asignados al bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno. No obstante, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al bombo 4.