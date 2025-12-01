Ancelotti impacta a toda Brasil para la lista al Mundial 2026: "Si está al 90%, meteré a otro; él está al mismo nivel de los demás"

El Mundial 2025 está cada vez más cerca y en Brasil están espectantes de los jugadores que seleccionará Carlo Ancelotti para su primer mundial bajo la pentacampeona.El ex técnico del Real Madrid habló con 'TV Record' para analizar la actualidad de la 'Canarinha' y volvió a dejar claro que su lista final para la próxima Copa del Mundo se regirá por el rendimiento de los futbolistas en esos últimos meses de competición."¿Neymar? Tiene que estar al 100%. Hay muchos jugadores que son muy buenos, pero necesito elegir a aquellos que están al 100%. No solo Neymar, podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%. Es un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque. Tenemos muchos y muy buenos", avisó.