Laporta impacta a todo Barcelona con lo que dice del regreso de Messi y el mensaje que no gustará al Real Madrid

"Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo", ha valorado.Con todo, Laporta ha insistido en que la intención del club es organizar<b> <a href="https://www.diez.hn/internacionales/messi-entrevista-sport-regreso-barcelona-sexto-mundial-argentina-GP28140897">"un homenaje al mejor jugador de la historia"</a>,</b> que dejó la entidad azulgrana en verano de 2021 después de que el Barça, ya bajo la presidencia del abogado barcelonés, no pudiera renovar su contrato debido a las limitaciones financieras de la entidad."Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada:<b> el Barça está por encima de todos</b>. Su marcha no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar", ha recordado el presidente de la entidad.En la entrevista, el máximo mandatario azulgrana también se ha referido a las próximas elecciones a la presidencia del club, que deben celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio del año 2026.