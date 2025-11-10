Internacionales

Vinicius ya tiene un precio de salida: revelaron la cantidad que pide Real Madrid por su traspaso

El delantero brasileño podría estar viviendo su última temporada vestido de blanco.

    Real Madrid ha fijado un precio por el traspaso de Vinicius, según revela un periodista de Sky Sports.

    Billy Vásquez
2025-11-10

La situación de Vinicius en el Real Madrid es compleja. La salida de Carlo Ancelotti el pasado verano acabó siendo gravitatoria para el presente del extremo brasileño, que desde que perdió el Balón de Oro en 2024 no volvió a ser el mismo.

Vinicius pasó de ser la figura máxima del club blanco, a alternar suplencias con titularidades afectadas por sustituciones decididas por Xabi Alonso, con quien se reveló que la relación no es la mejor.

El punto de quiebre fue en el Clásico. Al minuto 72 y con el resultado a favor del Real Madrid, Xabi optó por sacarlo del partido. Esto no le gustó nada al delantero que salió molesto directamente al vestuario. Luego de que lo mandaron a llamar por orden del DT, Vini retornó y todo pareció más calmado.

Según reportes de la prensa española, la relación entre Vinicius y Xabi no quedó para nada bien y esto terminó siendo un detonante para su futuro.

En medio de esta situación, el brasileño estaba tramitando su renovación de contrato que vence en junio de 2027, pero las negociaciones con la directiva del Real Madrid se estancaron.

El futuro de Vinicius parece fuera del Real Madrid por las decisiones de su entrenador Xabi Alonso.

La entidad corre el riesgo de perderlo como agente libre a final de la temporada y es por eso que el presidente Florentino Pérez y sus socios evaluaron poner a Vinicius en el mercado para no perder una gran suma de dinero.

PRECIO POR VINICIUS

En este contexto, informó Sacha Tavolieri que Real Madrid decidió no poner trabas para la salida del futbolista y confirmó un valor de 150 millones de euros que tendrá que ofrecer el equipo que quiera ficharlo.

En el último mercado de fichajes, Vinicius tuvo una oferta de Arabia Saudita que no llegó a buen puerto y se quedó en la capital española. El periodista de Sky Sports explicó que las negociaciones para su renovación se rompieron y esto también fue determinante para que llegase a este punto.

En julio el entorno de Vinicius aseguró que las negociaciones no iban bien y que todavía no se había llegado a un acuerdo. Fuentes aseguraron que el brasileño pidió un aumento salarial que el Real Madrid no estaba dispuesto a pagar por su elevada carga.

