Vinicius ya tiene un precio de salida: revelaron la cantidad que pide Real Madrid por su traspaso

En este contexto, informó<b> Sacha Tavolieri</b> que <b>Real Madrid</b> decidió no poner trabas para la salida del futbolista y confirmó un valor de <b>150 millones de euros</b> que tendrá que ofrecer el equipo que quiera ficharlo.En el último mercado de fichajes, <b>Vinicius </b>tuvo una oferta de Arabia Saudita que no llegó a buen puerto y se quedó en la capital española. El periodista de <b>Sky Sports</b> explicó que las negociaciones para su renovación se rompieron y esto también fue determinante para que llegase a este punto.En julio el entorno de <b>Vinicius </b>aseguró que las negociaciones no iban bien y que todavía no se había llegado a un acuerdo. Fuentes aseguraron que el brasileño pidió un aumento salarial que el <b>Real Madrid </b>no estaba dispuesto a pagar por su elevada carga.