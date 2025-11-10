Hansi Flik ya lo borró del Barcelona: le pide salir del club si quiere jugar el Mundial 2026

El 21 de agosto de 2024, Manuel Neuer anunció oficialmente su retirada de la selección de Alemania. Después de años de espera, parecía que la portería del combinado teutón se abría por fin para Ter Stegen, que en el Mundial 2026 sería el titular. Sin embargo, todo se ha truncado con los problemas físicos del portero del Barcelona, a lo que se ha añadido su pérdida de protagonismo en el club catalán, que el verano pasado fichó a Joan García como arquero titular para el presente y el futuro.

Si no hay ningún contratiempo, Ter Stegen podrá volver a jugar el segundo tramo de la temporada, pero difícilmente lo hará si se queda en el Barça. El técnico Hansi Flick ya le habría comunicado que lo mejor para su carrera es buscarse otro destino, porque no tendrá lo minutos que desea al contar con Joan García y esto puede provocar su ausencia en la lista de Alemania de cara a la Copa del Mundo. Además, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, le transmitió a Ter Stegen cuenta con él para el Mundial, pero que si quiere entrar en la convocatoria deberá jugar los meses previos. "Sí, la semana pasada hablamos un rato por teléfono. Él está bien, eso es lo importante por ahora", afirmó el DT en la previa del partido de Alemania contra Luxemburgo.

"El mercado de fichajes de invierno nunca es fácil. No pongo como condición que tenga que jugar en un club de primera categoría, eso es una cuestión de interpretación. ¿Qué es un club de primera categoría? Para él lo importante es que no tiene 22 años, es importante que juegue", añadía Nagelsmann. "Si se trata de un club europeo de primera categoría o no, no es lo más decisivo. Por supuesto, sería bueno que jugara y que además jugara bien, pero lo primero es que juegue. Creo que aún no hay novedad, la situación no es sencilla", explicó.

¿SE VA DEL BARCELONA?

Lo más curioso de todo es que Nagelsmann prácticamente da por hecho que Ter Stegen saldrá del Barça en enero, a pesar de que el portero, justo después de operarse de la espalda, dio a entender lo contrario, que se iba a quedar para luchar por la titularidad. "Hay que ver cómo está de salud, cómo está de forma. Ahora ha vuelto a los entrenamientos. También hay que mirarlo desde el punto de vista de un club. Está claro que ahora tiene que haber algún club que, obviamente, no esté muy contento con su portero en invierno. De lo contrario, normalmente no fichas a un portero de buena categoría y la situación no es fácil, pero confió en que algún club lo haga, porque Marc es muy bueno y ahora vuelve a estar sano. Veremos, yo no puedo influir en eso", dijo el entrenador teutón.