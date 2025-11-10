Hansi Flik ya lo borró del Barcelona: le pide salir del club si quiere jugar el Mundial 2026

"El mercado de fichajes de invierno nunca es fácil. No pongo como condición que tenga que jugar en un club de primera categoría, eso es una cuestión de interpretación. ¿Qué es un club de primera categoría? Para él lo importante es que no tiene 22 años, es importante que juegue", añadía <b>Nagelsmann</b>. "Si se trata de un club europeo de primera categoría o no, no es lo más decisivo. Por supuesto, sería bueno que jugara y que además jugara bien, pero lo primero es que juegue. Creo que aún no hay novedad, la situación no es sencilla", explicó.