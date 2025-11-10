Messi impacta a todos: aparece en el Camp Nou con enigmático mensaje y Barcelona le responde: "Ojalá algún día pueda volver"

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", remacha <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/tabla-historia-goleadores-messi-doblete-inter-miami-cristiano-ronaldo-al-nassr-AK28111405" target="_blank">Messi</a> </b>en el texto que concluye con dos corazones azulgranas.<b>Messi </b>hizo una parada en <b>Barcelona </b>este domingo para visitar el estadio azulgrana aprovechando que a partir de este lunes se concentra con la selección argentina en la localidad alicantina de Algorfa para preparar un amistoso contra Angola el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda.Según han confirmado a <i>EFE </i>fuentes del club azulgrana, el jugador rosarino se personó el mismo domingo en el estadio y solicitó permiso para acceder al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/barcelona-camp-nou-aficion-entrenamiento-fotos-liga-espanola-laporta-lamine-yamal-OD28090169#image-1" target="_blank">Spotify Camp Nou</a></b>.Unas dos horas después de la publicación de <b>Messi</b>, el club ha reaccionado con otro mensaje en Instagram aprovechando una de las imágenes del futbolista en el Camp Nou acompañado del siguiente texto: "Siempre serás bienvenido a tu casa, Leo".