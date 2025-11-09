Con una gran exhibición de Lewandowski, Barcelona derrotó a Celta y recorta distancia con el Real Madrid

El tropiezo del cuadro de Xabi Alonso , que cierra una mala semana en la que encajó su primera derrota en la Liga de Campeones en Anfield ante el Liverpool, permite a todos sus perseguidores acercarse. El Barça se sitúa a tres puntos, el Villarreal a cinco y el Atlético de Madrid, a seis.

El Real Madrid , como en sus tres anteriores visitas, volvió a pinchar en Vallecas ante el Rayo (0-0) tras un mal partido, lo que da aire a sus perseguidores, principalmente al Barcelona, que goleó al Celta en Balaidos (2-4) con un triplete del delantero polaco Robert Lewandowski y una gran labor como asistente del inglés Marcus Rashford.

La igualada fue el justo castigo a un equipo madridista sin juego y que hasta dio la impresión de estar sin hambre ante un Rayo mucho más activo, espoleado por la remontada ante el Lech Poznan, atento en las marcas y en la presión que anuló cualquier pretensión de rival, que cuando consiguió llegar con algo de opciones se encontró con el meta argentino Augusto Batalla y con su propio desacierto.

Incluso tuvo alguna que otra opción el bloque de Íñigo Pérez para que el pinchazo fuera mayor, pero le faltó remate ante Thibaut Courtois, con lo que el resultado no podía ser otro que el primer 0-0 de la historia entre ambos equipos en Vallecas.

Mientras tanto, el Barcelona lo aprovechó al volver a ganar en un feudo otrora adverso como Balaídos, donde ha conseguido imponerse en sus tres últimas visitas, esta vez por 2-4 con un Lewandowski letal en su reestreno como titular y un Rashford clave con sus asistencias.

Aunque el Celta respondió a los dos primeros tantos de 'Lewy' por medio de Sergio Carreira y Borja Iglesias, un tanto de Lamine Yamal en la prolongación de la primera mitad firmó el 2-3 al descanso tras una vibrante primera mitad y fue el principio del fin para el Celta.

El cuadro del alemán Hansi Flick manejó el partido a la perfección en el segundo periodo. Los pupilos de Claudio Giráldez acusaron el desgaste y no pudieron causar ya apenas problemas a los azulgranas, que remataron la faena con el tercer tanto en la cuenta de Lewandowski, con el único aspecto negativo justo al final con la expulsión del neerlandés Frenkie de Jong por doble amonestación.

El Betis pierde terreno respecto a la zona de la Liga de Campeones al empatar en Mestalla ante el Valencia después de ir ganando (1-1). La desventaja que tiene es ya de cinco puntos respecto al Atlético de Madrid.

Es un punto agridulce para el equipo del chileno Manuel Pellegrini, que no pudo rentabilizar el haberse adelantado en el marcador con un tanto del colombiano 'Cucho' Hernández (m.74), porque respondieron los pupilos de Carlos Corberán con un buen disparo colocado de Luis Rioja (m.82), gol que permite al conjunto valenciano irse al parón fuera del descenso, aunque empatado con el Girona.

El Athletic, mientras tanto, puso fin a su sequía de victorias gracias a un brillante gol de Nico Williams en la primera parte (m.25), con el que superó la resistencia del Oviedo (1-0), colista a dos puntos de la salvación.

El menor de los Williams, ausente de la lista de Luis de la Fuente por sus problemas físicos, jugó y decantó el choque de manera extraordinaria. El extremo internacional inició una jugada pegado a la banda izquierda que, tras zafarse de tres jugadores visitantes, culminó con un zurdazo que superó por alto a Aarón Escandell.