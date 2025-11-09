Internacionales

¡Arde la tabla de posiciones de la Liga de España! Barcelona vapulea y recorta distancias con el líder Real Madrid

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de España tras el empate del Real Madrid ante Rayo Vallecano.

    Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Barcelona al Celta de Vigo.

    Mario O. Figueroa
2025-11-09

El Real Madrid dejó escapar puntos importantes tras empatar ante el Rayo Vallecano y, aunque se mantiene en lo más alto de la tabla con 31 unidades, su tropiezo ha reactivado la pelea por el liderato en la Liga Española. El conjunto blanco no logró imponer su jerarquía en casa y dejó sensaciones de preocupación en su afición, especialmente por la falta de contundencia en ataque.

Detrás del Madrid aparece el FC Barcelona, que tras golear al Celta de Vigo, suma 28 puntos y quedó a tres unidades del cuadro merengue. Luego está el Villarreal, que con 26 puntos continúa sorprendiendo y consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la temporada. Los amarillos aprovecharon el empate merengue para recortar distancias y colocarse a solo cinco puntos del primer lugar, con una racha que los mantiene entre los mejores del campeonato.

Atlético de Madrid es cuarto lugar con 25 puntos, ambos a solo seis unidades del líder. El Betis, con 20 puntos, sigue aferrado a la quinta posición, mientras que Espanyol y Getafe, ambos con 18, se mantienen expectantes buscando un lugar en competiciones europeas. Más abajo, el Athletic Bilbao suma 17 unidades y Sevilla, pese a su irregular inicio, llega a 16 puntos tratando de recuperar terreno.

El Levante del hondureño Kervin Arriaga cayó hasta la posición 19, está en puestos de descenso, pero solo un punto lo separa de lugares de salvación en la primera división de España.

Ahora vienen partidos eliminatorios rumbo al Mundial United 2026. El Barcelona vuelva a la acción ante Athletic Bilbao, el 22 de noviembre. Real Madrid lo hará ante el Elche, el 23 del mismo mes.

