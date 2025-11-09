¡Arde la tabla de posiciones de la Liga de España! Barcelona vapulea y recorta distancias con el líder Real Madrid

El Real Madrid dejó escapar puntos importantes tras empatar ante el Rayo Vallecano y, aunque se mantiene en lo más alto de la tabla con 31 unidades, su tropiezo ha reactivado la pelea por el liderato en la Liga Española. El conjunto blanco no logró imponer su jerarquía en casa y dejó sensaciones de preocupación en su afición, especialmente por la falta de contundencia en ataque.

Detrás del Madrid aparece el FC Barcelona, que tras golear al Celta de Vigo, suma 28 puntos y quedó a tres unidades del cuadro merengue. Luego está el Villarreal, que con 26 puntos continúa sorprendiendo y consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la temporada. Los amarillos aprovecharon el empate merengue para recortar distancias y colocarse a solo cinco puntos del primer lugar, con una racha que los mantiene entre los mejores del campeonato.