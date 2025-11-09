¡Adiós al Mundial Sub-17! Centroamérica la pasa mal y tiene a su primer eliminado de Qatar 2025

La selección de Costa Rica tuvo su encuentro decisivo frente a su similar de Croacia por el grupo C. A esta duelos los centroamericanos llegaron con un empate y una derrota.

Inició la tercera jornada y última de la primera fase del Mundial de Qatar Sub-17 con ocho juegos donde la Concacaf mantuvo su participación, pero le fue mal.

Croacia se llevó la victoria con marcador de 3-1 sobre Costa Rica, los europeos comenzaron ganando con los goles de Kresimir Rados (35), Raul Kumar (55) y Tino Kusanovic (89) los ticos descontaron por medio de Thiago Cordero (58).

Tras este resultado, la selección de Costa Rica se convirtió en la primera de las ocho representaciones de la Concacaf en el Mundial de Qatar 2025 en despedirse en la primera ronda.

Finalmente Costa Rica se quedó en el tercer lugar del grupo C con apenas un punto, producto de su empate inicial con Emiratos Árabes Unidos, luego perdió también ante Senegal.

Estados Unidos es la única selección de Concacaf hasta los momentos que tiene marca perfecta de victorias en Qatar 2025 y tiene su boleto a la siguiente ronda.