Mundial Sub-17: Argentina destrozó a la peor selección del torneo y avanza como líder a los 16avos

La Albiceleste había cumplido en las primeras dos jornadas con un ajustado triunfo ante <b>Túnez </b>(1-0) y luego superó con apuros a <b>Bélgica </b>(3-2).<b>Uriel Ujeda</b>, mediocampista de <b>San Lorenzo</b>, fue la figura al firmar tres goles (17', 58' y 88); <b>Mateo Martínez</b> hizo un doblete (30' y 43'), <b>Santiago Silveira</b> anotó un tanto (89') y <b>Ravuso Sukabula</b> marcó en propia meta (91').La modesta <b>Fiyi</b>, por su parte, quedó última en el grupo con cero puntos y eliminada del certamen. Tampoco pudo festejar un tan solo gol y recibió 20 en contra.<b>Argentina </b>espera rival para su eliminatoria en 16avos, que se jugará el próximo 18 de noviembre.