Mundial Sub-17: Argentina destrozó a la peor selección del torneo y avanza como líder a los 16avos

Los chicos de Diego Placente cerraron un fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra.

La selección argentina se clasificó primera del grupo D para los 16avos del Mundial Sub-17 disputado en Qatar, tras destrozar este domingo por 0-7 a Fiyi con un triplete incluido de Uriel Ujeda .

La Albiceleste había cumplido en las primeras dos jornadas con un ajustado triunfo ante Túnez (1-0) y luego superó con apuros a Bélgica (3-2).

Uriel Ujeda, mediocampista de San Lorenzo, fue la figura al firmar tres goles (17', 58' y 88); Mateo Martínez hizo un doblete (30' y 43'), Santiago Silveira anotó un tanto (89') y Ravuso Sukabula marcó en propia meta (91').

La modesta Fiyi, por su parte, quedó última en el grupo con cero puntos y eliminada del certamen. Tampoco pudo festejar un tan solo gol y recibió 20 en contra.

Argentina espera rival para su eliminatoria en 16avos, que se jugará el próximo 18 de noviembre.