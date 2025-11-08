Panamá la sigue pasando mal y quedó al borde del nocaut en el Mundial Sub-17 de Qatar

Paraguay y Panamá se midieron en un encuentro de selecciones necesitadas de un triunfo, pero fueron los sudamericanos que se llevaron los tres puntos.

El Mundial Sub-17 en Qatar 2025 continúa con su decisiva y segunda jornada donde la Concacaf tuvo resultados más negativos que positivos rumbo a la segunda fase.

El resultado final del partido fue de 2-1. Los goleadores albirrojos fueron Thiago Aranda, quien se encargó de abrir el marcador y Pedro Villalba aumentó.

Ya en tiempo de adición, Aldo Sanabria, en su intento de rechazar un centro frontal que venía al área de la Albirroja, terminó mandando el balón contra su propio arco para el descuento de los centroamericanos.

Los panameños fallaron en el estreno frente a Irlanda con un doloroso 4-1 por lo que no tienen puntos y son la única selección que no suma hasta los momentos en el grupo J.

El cierre de la primera ronda para Panamá será este martes 11 de noviembre cuando enfrenta a Uzbekistán desde las 7:30 de la mañana, hora de Honduras.