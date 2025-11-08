Panamá la sigue pasando mal y quedó al borde del nocaut en el Mundial Sub-17 de Qatar

El resultado final del partido fue de 2-1. Los goleadores albirrojos fueron Thiago Aranda, quien se encargó de abrir el marcador y Pedro Villalba aumentó.Ya en tiempo de adición, Aldo Sanabria, en su intento de rechazar un centro frontal que venía al área de la Albirroja, terminó mandando el balón contra su propio arco para el descuento de los centroamericanos.Los panameños fallaron en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-sub-17-panama-recibe-golpe-que-concacaf-no-esperaba-y-este-fue-el-resultado-que-saco-frente-a-seleccion-europea-OP28054587" target="_blank">estreno frente a Irlanda</a></b> con un doloroso 4-1 por lo que no tienen puntos y son la única selección que no suma hasta los momentos en el grupo J.El cierre de la primera ronda para Panamá será este martes 11 de noviembre cuando enfrenta a Uzbekistán desde las 7:30 de la mañana, hora de Honduras.