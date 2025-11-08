Internacionales

Real Madrid no gana en ese estadio desde 2022 y Xabi avisa: "Es una visita exigente, ellos pasan por un buen momento"

El conjunto merengue buscará conseguir un triunfo mañana en Vallecas por la jornada 12 de LaLiga.

Xabi Alonso catalogó la visita al Rayo Vallecano de este domingo en LaLiga como “exigente”, por lo que consideró que sus dirigidos van a necesitar madurez e intensidad para sacar la victoria de un campo en el que Real Madrid no gana desde febrero de 2022.

“Es una visita exigente la que tenemos a Vallecas. El Rayo está en buen momento y todas las visitas allí han sido exigentes. Estamos preparados para un partido con mucha intensidad y mucho ritmo que nos va a exigir mucho”, dijo el DT en rueda de prensa.

“Cada partido es el más importante. Nosotros vamos con esa mentalidad. Desde la vuelta del partido de Champions lo más importante es Vallecas. En Liga queremos seguir con el ritmo que estamos teniendo y acabar bien antes del parón”, añadió.

Además, tuvo palabras de halago hacia Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano. “Es un muy buen equipo con un gran entrenador. Está haciendo las cosas muy bien y le han dado continuidad. Dominan muy bien su forma de jugar y tendremos que tener mucha madurez, conexión, intensidad y saber que no van a haber momentos fáciles”.

“Íñigo ha cogido el relevo de Andoni con mucha personalidad. Es un equipo con cosas muy claras. Me gusta su personalidad y su forma de transmitir a los jugadores”, agregó Alonso.

Por otro lado, Xabi aseguró que el duelo contra Liverpool "ya está analizado y hablado", y a la vez abogó por “no hacer valoraciones por un partido”.

También consideró que Trent Alexander-Arnold “está preparado” para ser titular tras volver a contar con minutos en Anfield después de su lesión y alabó de Fede Valverde su “buena actitud” para jugar donde lo necesite el equipo.

“Fede ha jugado de lateral derecho y lo ha hecho muy bien. Tiene una buena actitud, muy predispuesto para ayudar al equipo. Es una opción que tenemos a corto y a medio plazo”, declaró.

Otro nombre propio sobre el que respondió es por el brasileño Rodrygo, quien jugó de extremo derecho los minutos finales en Anfield, lejos de la banda izquierda que veía Xabi como su mejor posición.

“Es una posibilidad (que juegue más de extremo derecho). Puede jugar por las dos bandas, lo ha hecho mucho, incluso por el centro”, dijo.

Además, ponderó a sus jugadores al ser preguntado sobre las declaraciones de Gareth Bale sobre que en el Real Madrid ha de gestionar más egos que en el Bayer Leverkusen.

“Tengo un vestuario con buenos jugadores y mucha personalidad. Estoy muy contento con ellos, vamos dando pasos y eso es lo que me hace tener energía”, sentenció el técnico merengue.

Redacción web
Agencias EFE

