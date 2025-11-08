Real Madrid no gana en ese estadio desde 2022 y Xabi avisa: "Es una visita exigente, ellos pasan por un buen momento"

Xabi Alonso catalogó la visita al Rayo Vallecano de este domingo en LaLiga como “exigente”, por lo que consideró que sus dirigidos van a necesitar madurez e intensidad para sacar la victoria de un campo en el que Real Madrid no gana desde febrero de 2022.

“Es una visita exigente la que tenemos a Vallecas. El Rayo está en buen momento y todas las visitas allí han sido exigentes. Estamos preparados para un partido con mucha intensidad y mucho ritmo que nos va a exigir mucho”, dijo el DT en rueda de prensa.

“Cada partido es el más importante. Nosotros vamos con esa mentalidad. Desde la vuelta del partido de Champions lo más importante es Vallecas. En Liga queremos seguir con el ritmo que estamos teniendo y acabar bien antes del parón”, añadió.

Además, tuvo palabras de halago hacia Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano. “Es un muy buen equipo con un gran entrenador. Está haciendo las cosas muy bien y le han dado continuidad. Dominan muy bien su forma de jugar y tendremos que tener mucha madurez, conexión, intensidad y saber que no van a haber momentos fáciles”.

“Íñigo ha cogido el relevo de Andoni con mucha personalidad. Es un equipo con cosas muy claras. Me gusta su personalidad y su forma de transmitir a los jugadores”, agregó Alonso.