Real Madrid no gana en ese estadio desde 2022 y Xabi avisa: "Es una visita exigente, ellos pasan por un buen momento"

Otro nombre propio sobre el que respondió es por el brasileño <b>Rodrygo</b>, quien jugó de extremo derecho los minutos finales en Anfield, lejos de la banda izquierda que veía <b>Xabi </b>como su mejor posición.“Es una posibilidad (que juegue más de extremo derecho). Puede jugar por las dos bandas, lo ha hecho mucho, incluso por el centro”, dijo.Además, ponderó a sus jugadores al ser preguntado sobre las declaraciones de <b>Gareth Bale</b> sobre que en el <b>Real Madrid</b> ha de gestionar más egos que en el <b>Bayer Leverkuse</b>n.“Tengo un vestuario con buenos jugadores y mucha personalidad. Estoy muy contento con ellos, vamos dando pasos y eso es lo que me hace tener energía”, sentenció el técnico merengue.