Endrick recibió un llamado y lo rompería todo: sorpresivo club quiere sacarlo del Real Madrid

El atacante brasileño podría dejar la 'Casa Blanca' en enero en busca de minutos en la Premier League.

2025-11-08

Endrick quiere salir cedido. El delantero de 19 años no está teniendo el protagonismo deseado con Xabi Alonso en el Real Madrid y espera abandonar el club en invierno en busca de minutos y estar preparado de cara al Mundial 2026 en caso de que Carlo Ancelotti lo considere.

"Para ser honesto, lo que más me pasa por la cabeza es que tengo miedo de no estar en la Copa del Mundo. Estoy preocupado porque mi sueño es estar ahí. Es difícil incluso hablar de eso. Quiero ayudar a Brasil a ganar su sexto Mundial. Es muy difícil estar en el mejor club del mundo, con los mejores jugadores y no jugar casi nunca, no puedo seguir así", revelaba el futbolista sobre su futuro hace unos meses.

No juega con Xabi y quiere dejar el Real Madrid en enero: ¡tiene ocho ofertas y una de 40 millones!

En ese contexto, Endrick se declaró en salida para el mercado invernal y como era de esperarse, fue vinculado a infinidad de equipos: Chelsea, Juventus, PSG y hasta Arsenal. No obstante, en los últimos días, la información que surgió fue que tenía un acuerdo verbal con Olympique Lyon.

El club galo fue el único que aceptó tenerlo por un préstamo de seis meses y sin opción de compra. Además, Endrick encontraba un equipo que lo quiere tener como titular, por lo que le dio prioridad y parecía encaminado a cerrarse en las próximas semanas.

Sin embargo, Endrick no esperaba el giro del Manchester United. De momento, el cuadro inglés había intentado saber las condiciones para ficharlo, pero solo negociaba si había una opción de compra sobre el delantero y Real Madrid no lo aceptó.

De acuerdo al medio británico, Caught Offside, el United contactó formalmente a los blancos para negociar el préstamo de seis meses del brasileño y sin opción de compra, cediendo en esa condición.

Para Endrick esto cambia el panorama porque tendría la opción de jugar seis meses en otro gigante y mostrarse para tener chances de ir al Mundial. En Old Trafford quieren tenerlo por un semestre y será el delantero quien decida dónde jugar.

El joven futbolista solo lleva un partido disputado esta temporada, tiene contrato vigiente hasta junio de 2030 y espera revertir su situación pronto con el objetivo de participar en la Copa del Mundo.

