Endrick recibió un llamado y lo rompería todo: sorpresivo club quiere sacarlo del Real Madrid

De acuerdo al medio británico, Caught Offside, el <b>United</b> contactó formalmente a los blancos para negociar el préstamo de seis meses del brasileño y sin opción de compra, cediendo en esa condición.Para <b>Endrick </b>esto cambia el panorama porque tendría la opción de jugar seis meses en otro gigante y mostrarse para tener chances de ir al Mundial. En Old Trafford quieren tenerlo por un semestre y será el delantero quien decida dónde jugar.El joven futbolista solo lleva un partido disputado esta temporada, tiene contrato vigiente hasta junio de 2030 y espera revertir su situación pronto con el objetivo de participar en la Copa del Mundo.