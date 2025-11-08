¡Para cerrar el estadio! Luis Díaz marca un golazo y Kane evita la primera caída del Bayern en el 92

Un gol de Harry Kane en el minuto 92 evitó la primera derrota del Bayern Múnich esta temporada y selló el empate 2-2 ante el Union Berlín que logró poner al gitante alemán contra la pared en varios momentos del partido.

Nunca, en lo que va de curso, el Bayern había estado más de un cuarto de hora sin lograr su primer remate a puerta y por primera vez se deja puntos en el camino.

Así marcha la tabla de posiciones en la Bundesliga

El técnico Vincent Kompany se abstuvo de realizar rotaciones a pesar del desgaste que había supuesto la segunda mitad contra el PSG en la Champions League, el pasado martes, en la que los bávaros tuvieron que soportar el asedio parisino con un hombre menos.

El Union tuvo el mejor comienzo y logró poner el juego en la mitad del Bayern en la primera media hora, con su rival teniendo problemas con los balones divididos y sin encontrar una manera de salir de su propia mitad.

Los berlineses llegaron y generaron saques de esquina. En uno de ellos, Ansah anotó de cabeza en el 9', en el segundo balón, pero el tanto fue anulado por el VAR por un fuera de juego milimétrico.

En el 27', en otro tiro de esquina, llegó el gol. Tras un disparo bajo de Jannick Haberer, Danilo Doehki disparó primero y el balón se deslizó bajo el cuerpo de Neuer.