¡Para cerrar el estadio! Luis Díaz marca un golazo y Kane evita la primera caída del Bayern en el 92

<b>Bayern </b>reaccionó y poco a poco comenzó a poner el balón en la mitad contraria e intentó entrar en el área hasta que <b>Luis Díaz</b>, en la primera oportunidad del <b>Bayern</b>, igualó con un golazo desde un ángulo muy ajustado.Tras un rebote, el colombiano intentó un pase de pared con<b> Josip Stasinic</b>, cuya devolución no fue precisa, y cuando el defensor croata ya tenía las manos en la cabeza, <b>'Lucho' Díaz</b> se tiró al suelo para evitar que el balón saliera por la línea de banda y luego se levantó, se deshizo de <b>Haberer</b> que lo estaba marcando y remató el balón a la red con un derechazo.<br />