¡Para cerrar el estadio! Luis Díaz marca un golazo y Kane evita la primera caída del Bayern en el 92

El extremo colombiano había firmado el empate y luego el inglés anotó en los últimos minutos.

2025-11-08

Un gol de Harry Kane en el minuto 92 evitó la primera derrota del Bayern Múnich esta temporada y selló el empate 2-2 ante el Union Berlín que logró poner al gitante alemán contra la pared en varios momentos del partido.

Nunca, en lo que va de curso, el Bayern había estado más de un cuarto de hora sin lograr su primer remate a puerta y por primera vez se deja puntos en el camino.

Así marcha la tabla de posiciones en la Bundesliga

El técnico Vincent Kompany se abstuvo de realizar rotaciones a pesar del desgaste que había supuesto la segunda mitad contra el PSG en la Champions League, el pasado martes, en la que los bávaros tuvieron que soportar el asedio parisino con un hombre menos.

El Union tuvo el mejor comienzo y logró poner el juego en la mitad del Bayern en la primera media hora, con su rival teniendo problemas con los balones divididos y sin encontrar una manera de salir de su propia mitad.

Los berlineses llegaron y generaron saques de esquina. En uno de ellos, Ansah anotó de cabeza en el 9', en el segundo balón, pero el tanto fue anulado por el VAR por un fuera de juego milimétrico.

En el 27', en otro tiro de esquina, llegó el gol. Tras un disparo bajo de Jannick Haberer, Danilo Doehki disparó primero y el balón se deslizó bajo el cuerpo de Neuer.

GOLAZO DE LUIS DÍAZ

Bayern reaccionó y poco a poco comenzó a poner el balón en la mitad contraria e intentó entrar en el área hasta que Luis Díaz, en la primera oportunidad del Bayern, igualó con un golazo desde un ángulo muy ajustado.

Tras un rebote, el colombiano intentó un pase de pared con Josip Stasinic, cuya devolución no fue precisa, y cuando el defensor croata ya tenía las manos en la cabeza, 'Lucho' Díaz se tiró al suelo para evitar que el balón saliera por la línea de banda y luego se levantó, se deshizo de Haberer que lo estaba marcando y remató el balón a la red con un derechazo.

Hacia el final de la primera mitad, tras un pase sensacional de Harry Kane, el extremo cafetero tuvo otra oportunidad, incluso más clara, pero disparó desviado, solo frente al portero Frederik Rönnow.

En la segunda parte, aunque el Bayern dominaba, el Union volvió a ponerse en ventaja en el 83', otra vez por intermedio de Doehki y otra vez en una situación con balón parado.

Una falta lanzada desde la izquierda, tras un intento de despeje de Kane, le cayó a los pies a Doekhi que definió dentro del área.

El Bayern tenía dificultades para generar ocasiones pese a que tenía la pelota y jugaba en la mitad contraria. Kompany sacrificó un defensa, Stasinic, para darle paso a un delantero, Nicholas Jackson, e intentó significar la ofensiva.

Al final, un centro de Tom Bishof encontró a Kane que definió de cabeza para evitar la derrota de un Bayern que sigue en la cima de la clasificación con 28 puntos, con nueve triunfos y su primer empate.

Redacción web
Agencias EFE

