Paso perfecto: Saca la cara y Concacaf tiene a su primer representante en la segunda fase del Mundial de Qatar 2025

Con marcado de 2-1 derrotaron a Tayikistán por el grupo I con goles de Nimfasha Berchimas (30) y Cavan Sullivan (61 vía penal) remontaron la anotación de Mukhammad Nazriev (3).En el debut del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-sub-17-seleccion-centroamerica-cuerda-floja-acarician-dieciseisavos-eliminadas-torneo-BC28081264" target="_blank">campeonato mundial</a></b> la selección de Estados Unidos derrotó por la mínima diferencia de 1-0 sobre Burkina Faso y el cierre será este martes 11 de noviembre desde las 8:45 am contra República Checa.El <b>Mundial Sub-17 en Qatar 2025</b> ya cuenta con varias selecciones clasificadas a la segunda fase como Italia, Brasil, Zambia entre otras que por lo menos aseguraron un segundo lugar.<br />Además de Estados Unidos, Concacaf está siendo representado en el certamen por México, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Canadá y Haití.