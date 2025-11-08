Internacionales

Paso perfecto: Saca la cara y Concacaf tiene a su primer representante en la segunda fase del Mundial de Qatar 2025

Con seis puntos ya tiene su pasaje a la próxima etapa de la copa del mundo.

    Estados Unidos cuenta con seis puntos en el Mundial Sub-17 que se está desarrollando en Qatar. Foto USYNT.
2025-11-08

El Mundial Sub-17 en Qatar 2025 continúa con su decisiva y segunda jornada donde la Concacaf está en la gran expectativa con una de sus participantes que lleva camino perfecto.

Estados Unidos está sacando la cara por Concacaf en el certamen y este sábado logró su segundo triunfo consecutivo que lo coloca en la siguiente ronda del campeonato.

Con marcado de 2-1 derrotaron a Tayikistán por el grupo I con goles de Nimfasha Berchimas (30) y Cavan Sullivan (61 vía penal) remontaron la anotación de Mukhammad Nazriev (3).

En el debut del campeonato mundial la selección de Estados Unidos derrotó por la mínima diferencia de 1-0 sobre Burkina Faso y el cierre será este martes 11 de noviembre desde las 8:45 am contra República Checa.

El Mundial Sub-17 en Qatar 2025 ya cuenta con varias selecciones clasificadas a la segunda fase como Italia, Brasil, Zambia entre otras que por lo menos aseguraron un segundo lugar.

Además de Estados Unidos, Concacaf está siendo representado en el certamen por México, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Canadá y Haití.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
