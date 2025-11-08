Paso perfecto: Saca la cara y Concacaf tiene a su primer representante en la segunda fase del Mundial de Qatar 2025

Estados Unidos está sacando la cara por Concacaf en el certamen y este sábado logró su segundo triunfo consecutivo que lo coloca en la siguiente ronda del campeonato.

El Mundial Sub-17 en Qatar 2025 continúa con su decisiva y segunda jornada donde la Concacaf está en la gran expectativa con una de sus participantes que lleva camino perfecto.

Con marcado de 2-1 derrotaron a Tayikistán por el grupo I con goles de Nimfasha Berchimas (30) y Cavan Sullivan (61 vía penal) remontaron la anotación de Mukhammad Nazriev (3).

En el debut del campeonato mundial la selección de Estados Unidos derrotó por la mínima diferencia de 1-0 sobre Burkina Faso y el cierre será este martes 11 de noviembre desde las 8:45 am contra República Checa.

El Mundial Sub-17 en Qatar 2025 ya cuenta con varias selecciones clasificadas a la segunda fase como Italia, Brasil, Zambia entre otras que por lo menos aseguraron un segundo lugar.



Además de Estados Unidos, Concacaf está siendo representado en el certamen por México, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Canadá y Haití.