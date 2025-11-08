Filtran la lista: "Piojo" Herrera lo saca del olvido y lo cita para jugarse la vida con Costa Rica ante Haití y Honduras

Este 13 y 18 de noviembre , los ticos visitan a los haitianos en Curazao y luego reciben a los catrachos en San José, pero la primera estación en el caribe llega sin margen de error.

La selección de Costa Rica sabe a la perfección que no puede regalar puntos contra Haití y mucho menos ante Honduras en el cierre del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Honduras lidera el grupo C con 8 puntos en la tabla de posiciones, seguidos de Costa Rica con 6 y Haití tiene 5. Mientras Nicaragua cierra con apenas un punto. Un triunfo catracho ante los Pinoleros combinado de un empate entre ticos y caribeños, le dará el boleto a la Bicolor al Mundial 2026.

En los análisis de Miguel "Piojo" Herrera, técnico de Costa Rica, no regalarán nada en los dos partidos y se juegan la vida con pura experiencia en la plantilla.

Kevin Jiménez, periodista costarricense, filtró la posible convocatoria de la escuadra para esta doble fecha FIFA. Donde resaltan los reconocidos Keylor Navas, Kendall Waston y Celso Borges, sobrevivientes del Mundial 2014.

Costa Rica estuvo entrenando a lo largo de la semana en un microciclo, pero la convocatoria oficial todavía no la han dado a conocer. Se espera que la revelen este domingo 9 de noviembre.

Y además, vuelve el experimentado atacante Joel Campbell quien ha tenido un resurgir a sus 33 años con el Alajuelense en el campeonato local y la Copa Centroamericana 2025.

Joel Campbell, sin embargo, lleva una larga ausencia con el seleccionado costarricense. Su último partido con los ticos fue en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf el 19 de noviembre de 2024, cuando Costa Rica empató ante Panamá y quedó eliminada, aún bajo la dirección técnica de Claudio Vivas.