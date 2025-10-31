Celso Borges dio la clave para echar a Olimpia, mensaje al Choco Lozano y el clásico Costa Rica-Honduras: "Está bravísimo"

Celso Borges se pronunció sobre la nueva hazaña de Alajuelense tras eliminar a Olimpia de la Copa Centroamericana en Tegucigalpa. Los 'Manudos' se ilusionan con el tricampeonato y el veterano mediocampista explicó cuál fue la clave para avanzar a la final, donde se medirán por el título ante Xelajú. Borges aseguró que la actitud de sus compañeros tras encajar el primer tanto ha sido determinante para lograr igualar la serie, y luego sellar la clasificación en la tanda de penales.

Por otro lado, habló sobre el duelo frente a Honduras por las eliminatorias al Mundial y de la lesión de Antony 'Choco' Lozano. El delantero sufrió una rotura de ligamento cruzado y el costarricense admite que será una baja importante para la Bicolor y le desea todo lo mejor. Clasificación a la final "El quipo mostró mucha tranquilidad cuandos nos anotaron el primer gol, pero sabíamos que podíamos empatar la serie, eso fue la clave; no perdimos la compostura y el equipo se pudo mantener frío en el plano bueno". Olimpia "Nos enfrentamos a un muy buen equipo, la diferencia de la serie fue en los penales. Estuvimos muy parejos los dos en todo, pero en esto pudimos sacar ventaja. Este tipo de juegos hacen crecer al fútbol de aca". Costa Rica "Una cosa es nivel de clubes y otra es selección. El equipo se comportó bien, ya habrá tiempo para hablar de la selección. El escenaro es diferente, nosotros tenemos un partido importante en Curazao (ante Haití) y después vendrá el clásico. Siempre es bonito jugar contra Honduras".