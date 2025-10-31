Celso Borges dio la clave para echar a Olimpia, mensaje al Choco Lozano y el clásico Costa Rica-Honduras: "Está bravísimo"

<b>Celso Borges</b> se pronunció sobre la nueva hazaña de <b><a href="https://www.diez.hn/fotogalerias/alajuelense-pinto-cara-decepcion-olimpia-lagrimas-salir-camilla-copa-centroamericana-IF27998550#image-1">Alajuelense tras eliminar a Olimpia</a> </b>de la Copa Centroamericana en Tegucigalpa. Los 'Manudos' se ilusionan con el tricampeonato y el veterano mediocampista explicó cuál fue la clave para avanzar a la final, donde se medirán por el título ante <b>Xelajú</b>.<b>Borges </b>aseguró que la actitud de sus compañeros tras encajar el primer tanto ha sido determinante para lograr igualar la serie, y luego sellar la clasificación en la tanda de penales.