Celso Borges dio la clave para echar a Olimpia, mensaje al Choco Lozano y el clásico Costa Rica-Honduras: "Está bravísimo"

El capitán costarricense del Alajuelense se refirió a la clasificación de su equipo a la final de la Copa Centroamericana.

2025-10-31

Celso Borges se pronunció sobre la nueva hazaña de Alajuelense tras eliminar a Olimpia de la Copa Centroamericana en Tegucigalpa. Los 'Manudos' se ilusionan con el tricampeonato y el veterano mediocampista explicó cuál fue la clave para avanzar a la final, donde se medirán por el título ante Xelajú.

Borges aseguró que la actitud de sus compañeros tras encajar el primer tanto ha sido determinante para lograr igualar la serie, y luego sellar la clasificación en la tanda de penales.

Menjívar señala el error que cometió Olimpia y el mensaje a la afición: "Duele y peor de la forma en que lo hicimos"

Por otro lado, habló sobre el duelo frente a Honduras por las eliminatorias al Mundial y de la lesión de Antony 'Choco' Lozano. El delantero sufrió una rotura de ligamento cruzado y el costarricense admite que será una baja importante para la Bicolor y le desea todo lo mejor.

Clasificación a la final

"El quipo mostró mucha tranquilidad cuandos nos anotaron el primer gol, pero sabíamos que podíamos empatar la serie, eso fue la clave; no perdimos la compostura y el equipo se pudo mantener frío en el plano bueno".

Olimpia

"Nos enfrentamos a un muy buen equipo, la diferencia de la serie fue en los penales. Estuvimos muy parejos los dos en todo, pero en esto pudimos sacar ventaja. Este tipo de juegos hacen crecer al fútbol de aca".

Costa Rica

"Una cosa es nivel de clubes y otra es selección. El equipo se comportó bien, ya habrá tiempo para hablar de la selección. El escenaro es diferente, nosotros tenemos un partido importante en Curazao (ante Haití) y después vendrá el clásico. Siempre es bonito jugar contra Honduras".

"Gatito llorón", "Dieron pena": así reaccionó la prensa tras la eliminación de Olimpia; Alajuelense se burla del Albo

Lesión del Choco Lozano

"A mí como colega me da mucha pena que sea una lesión de esas. Le deseo la mejor recuperación, sé que no es facíl. Es el goleador de Honduras, grandísimo delantero con trayectoria tremenda en Europa. Le deseo lo mejor y una pronta recuperación".

El empate de los ticos en Honduras

"Fue un resultado bueno para nosotros, porque habíamos empatado con Haití en casa y teníamos que ver cómo recuperábamos un buen resultado de visita. Fue como un salvavidas. El resultado fue bueno para Costa Rica".

Próximo clásico en Costa Rica

"Lo veo peleado como siempre, disputadísimo, lindo... Hay muchos respeto entre los jugadores, después se compite a muerte. El grupo está bravísimo. Para nuestra área es buenísimo. Todos andan en un nivel similar".

¿Ya superó por completo su lesión?

"Estamos bien, sin dolor. Por esa parte me siento bien".

Espinel sorprende: la eliminación de Olimpia no es fracaso, defiende a los jugadores y se queja: "Alajuelense entró a hacer tiempo"
