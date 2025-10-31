Espinel sorprende: la eliminación de Olimpia no es fracaso, defiende a los jugadores y se queja: "Alajuelense entró a hacer tiempo"

Eduardo Espinel aprovechó para dejar una crítica sobre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/olimpia-eliminado-indignacion-honduras-reaccion-prensa-cruel-burla-alajuelense-copa-centroamericana-KF27999663#image-1" target="_blank">Alajuelense</a></b>: “Contra un rival que hizo su tiempo, me extrañó muchísimo, por la grandeza que tiene Alajuelense, que entró a hacer tiempo desde el saque de meta y de costado”, expresó tras la eliminación.El mandamás del <b>León </b>también defendió a sus futbolistas ante las críticas. Rechazó señalar culpables y reiteró su confianza en el grupo: “Siempre dije que teníamos un plantel corto, pero yo creo que lo intentaron. El tiempo que estuvo Jamir en la cancha, jugó bien; cuando pasó Chirinos, hizo un buen trabajo; Maynor intentó, entró Dereck, intentó; Kevin López, hasta antes del partido, venía de un nivel muy bueno a nivel local y nadie decía nada de Kevin".