Espinel sorprende: la eliminación de Olimpia no es fracaso, defiende a los jugadores y se queja: "Alajuelense entró a hacer tiempo"

- CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL -

Hoy tenía un gran marco, más de 20 mil personas. Usted dijo ayer que tenían que ganar. ¿En qué falló su equipo hoy para que Olimpia no haya clasificado a la gran final de la Copa Centroamericana?



En los penales. ¿Cuál es la argumentación que encuentra en los penales? O sea, ¿qué pasó ahí?



No, la serie se nos va en Costa Rica por el resultado de hoy en Costa Rica creo que podíamos haber ganado mucho más abultado de lo que finalmente logramos. Ahí se nos va la clasificación, cuando ya tenemos los dos partidos jugados, analizando ambos encuentros. En cuanto a los penales, nada. Yo creo que hay un tema por ahí emocional, más que técnico. También es algo que es la primera vez que me pasa. He estado en definiciones por campeonatos, por clasificaciones, he ganado y perdido, pero que erremos cinco penales, porque erramos tres y nos dieron la posibilidad de dos más, también es algo muy llamativo y que no debe ser muy recurrente en el fútbol. Creo que por ahí pasó la diferencia, y desde el punto de vista emocional, ya el primer penalti nos condiciona. A partir de ahí, creo que entramos en un aspecto psicológico del que no pudimos salir. Es una lástima porque, vuelvo a repetir, más allá de que el análisis ahora no tiene sentido, creo que en líneas generales se había hecho un buen trabajo. Había un equipo que quería, desde el primer minuto, ganar el partido. No lo pudimos lograr. La actitud fue tremenda de los jugadores, el despliegue fue tremendo desde el primer minuto. Contra un rival que hizo su tiempo, me extrañó muchísimo, la verdad, por la grandeza que tiene Alajuelense, que entró a hacer tiempo ya desde el saque de meta, desde el saque de costado. Una estrategia muy buena que hicieron ellos, quitarnos el ritmo, pero creo que no merecíamos quedar fuera. Pero bueno, vuelvo a repetir, más allá de todo lo que yo diga, a esta altura no tiene ningún sentido cualquier análisis que haga del partido, porque nos quedamos muy desilusionados por no poder lograr el objetivo. Previo a esta serie siempre hablábamos de la hegemonía y la categoría que tenía Olimpia para enfrentar este tipo de partidos. ¿Dónde encuentra usted la respuesta de lo sucedido justamente en esa tanda de penales? El equipo prácticamente desapareció.



Yo entiendo que ustedes tienen que analizar cómo se pierde, pero están analizando solamente la tanda de penales y eso es injusto. Estoy seguro de que si hubiéramos ganado la tanda, me estarían diciendo que hicimos una gran serie, que tuvimos actitud, que propusimos, que no especulamos nunca. Entonces, analizar solamente la tanda de penales para mí sería injusto, porque acá esto sigue: el equipo tiene que seguir jugando, tenemos cosas por disputar por delante. Y si yo analizo solamente los penales, estaría opacando todo lo otro que se hizo bien. Pero sí, claro, al tener esa racha de no poder convertir un penal, todos miramos esa parte del libreto. Pero yo creo que no tuvimos la contundencia, como no la hemos tenido en otros partidos. Tuvimos algunas opciones para concretar. Y bueno, en esta clase de partidos, cuando el rival parece que está noqueado y no lo noqueás, un equipo con jerarquía, como Alajuelense, después te puede pasar estas cosas. En líneas generales, creo que, como ustedes están analizando los penales, fue justo, en función de cómo encaramos esa situación, haber quedado fuera.

Más allá de haber logrado la clasificación a la Concachampions y valorando el resultado, el buen rendimiento de su equipo dentro de la cancha, ¿lo considera un fracaso no haber logrado clasificar a la final o cómo lo valora usted?



No, fracaso no. Fracaso es una palabra muy fuerte. No logramos el objetivo, estamos con mucha bronca, desilusionados. Fracaso sería el que no va a trabajar e intentar todos los días hacer mejores a los jugadores dentro del campo, en el entrenamiento. Creo que hicimos una excelente Copa Internacional. Entonces, fracaso... la palabra fracaso es para el que no intenta hacer las cosas que quiere como objetivo. Creo que Olimpia, en cada partido, intentó buscar el objetivo de llegar a la final. Por eso creo que “fracaso” es una palabra muy fuerte, porque de fracaso se trata de otras cosas: de no aspirar a grandes cosas. Este equipo siempre aspiró a hacer más en cada momento y va a seguir aspirando. Pedirle disculpas a la afición, a la gente, que la verdad hoy fue algo espectacular. No se merecía haber quedado afuera Olimpia, por la gente más que nada, porque en todo momento apoyó y la habíamos ilusionado mucho. Por ahí, si vamos a usar una palabra, puede ser “defraudar”, pero fracaso es una palabra muy fuerte para un grupo que trabaja todos los días e intenta todos los días ser mejor.