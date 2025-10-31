Centroamérica

Menjívar señala el error que cometió Olimpia y el mensaje a la afición: "Duele y peor de la forma en que lo hicimos"

El arquero del equipo blanco salió "tocado" por la eliminación contra Alajuelense en las semifinales de Copa Centroamericana.

2025-10-31

Edrick Menjívar lamentó la dolorosa eliminación de Olimpia en Copa Centroamericana ante Alajuelense. El guardameta hondureño pidió disculpas a los miles de aficionados merengues que abarrotaron las graderías Estadio Nacional, aunque avisa que se volverán a levantar de este duro golpe.

Menjívar atendió a los medios tras vivir una noche de espanto en la capital y deslizó el error que cometieron, algo que le dio vida a los 'Manudos' para lograr igualar el encuentro y luego sentenciar la clasifación en otra insólita la tanda de penales.

"Gatito llorón", "Dieron pena": así reaccionó la prensa tras la eliminación de Olimpia; Alajuelense se burla del Albo

"Quedar eliminado siempre duele y peor de la forma en que lo hicimos. Ellos hicieron su trabajo, marcaron sus penales. Me voy a meter más en lo mío, no en lo de mis compañeros; yo no pude tapar ninguno y él de ellos si tapó y por eso ganaron", dijo el portero de Olimpia.

"Estamos tocados, pero nos volveremos a levantar porque esto es Olimpia y eso es lo que se exige", añadió Menjívar para luego señalar el error que cometieron en la eliminatoria tras abrir el marcador.

"Después de marcar el primer gol nos tiramos un poco atrás, le dimos mucha iniciativa a ellos y ahí viene el empate. A un equipo de tanta jerarquía no le podemos dar tanta iniciativa", reconoció el arquero de 32 años.

Espinel sorprende: la eliminación de Olimpia no es fracaso, defiende a los jugadores y se queja: "Alajuelense entró a hacer tiempo"

Consultado sobre si fue un desacierto no haber sentenciado la eliminatoria en Costa Rica, Menjívar replicó: "No creo, ellos tuvieron oportunidad en el juego de ida, tal vez pudimos traernos un resultado mejor, pero no lo hicimos".

Por último, envió mensaje para los seguidores de Olimpia que se fueron decepcionados por la presentación de su equipo. "Nada, pedir disculpas. Es que todos estamos molestos, lo entendemos, ellos merecían estar en la final, queríamos entregarles eso, pero al final no lo hicimos. Es una decepción".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Copa Centroamericana
|
Edrick Menjívar
|
Olimpia
|
Alajuelense
|