Menjívar señala el error que cometió Olimpia y el mensaje a la afición: "Duele y peor de la forma en que lo hicimos"

Consultado sobre si fue un desacierto no haber sentenciado la eliminatoria en Costa Rica, <b>Menjívar </b>replicó: "No creo, ellos tuvieron oportunidad en el juego de ida, tal vez pudimos traernos un resultado mejor, pero no lo hicimos".Por último, envió mensaje para los seguidores de <b>Olimpia </b>que se fueron decepcionados por la presentación de su equipo. "Nada, pedir disculpas. Es que todos estamos molestos, lo entendemos, ellos merecían estar en la final, queríamos entregarles eso, pero al final no lo hicimos. Es una decepción".