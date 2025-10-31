Menjívar señala el error que cometió Olimpia y el mensaje a la afición: "Duele y peor de la forma en que lo hicimos"

Edrick Menjívar lamentó la dolorosa eliminación de Olimpia en Copa Centroamericana ante Alajuelense. El guardameta hondureño pidió disculpas a los miles de aficionados merengues que abarrotaron las graderías Estadio Nacional, aunque avisa que se volverán a levantar de este duro golpe. Menjívar atendió a los medios tras vivir una noche de espanto en la capital y deslizó el error que cometieron, algo que le dio vida a los 'Manudos' para lograr igualar el encuentro y luego sentenciar la clasifación en otra insólita la tanda de penales.

"Quedar eliminado siempre duele y peor de la forma en que lo hicimos. Ellos hicieron su trabajo, marcaron sus penales. Me voy a meter más en lo mío, no en lo de mis compañeros; yo no pude tapar ninguno y él de ellos si tapó y por eso ganaron", dijo el portero de Olimpia. "Estamos tocados, pero nos volveremos a levantar porque esto es Olimpia y eso es lo que se exige", añadió Menjívar para luego señalar el error que cometieron en la eliminatoria tras abrir el marcador. "Después de marcar el primer gol nos tiramos un poco atrás, le dimos mucha iniciativa a ellos y ahí viene el empate. A un equipo de tanta jerarquía no le podemos dar tanta iniciativa", reconoció el arquero de 32 años.