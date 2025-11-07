Honduras conoce el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ¿Quién es el DT del proceso?

Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala esperarán a conocer a sus próximos rivales. Esta primera ronda se disputará en Nicaragua, Curazao y Costa Rica.El primer lugar de cada grupo avanzará al Campeonato Sub-20 Concacaf 2026, uniéndose a las seis selecciones mejor clasificadas que están preclasificadas directamente para el torneo. Actualmente, la Federación de Fútbol de Honduras informó que la Sub-20 de Honduras desarrolló su primer microciclo de entrenamiento bajo el mando del técnico Orlando López, quien dirigió a la Sub-21 de Honduras en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/generacion-perdida-honduras-fracaso-juegos-centroamericanos-concacaf-panamericanos-PE27897796" target="_blank">donde se fracasó en la lucha por el oro</a></b> y de avanzar a Juegos Centroamericanos del Caribe y Panamericanos.<b>CAMPEONATO SUB-20 DE LA CONCACAF 2026 </b>El Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 se disputará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026 y contará con la participación de las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno. El torneo también servirá como competencia clasificatoria para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los <b>Juegos Olímpicos de Verano 2028. </b>