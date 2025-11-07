Honduras conoce el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ¿Quién es el DT del proceso?

Honduras estará compitiendo en el Premundial Sub-20 , pero debido a su mejor posición evitará la eliminatoria de la primera ronda de la competencia, que estará dividida en seis grupos.

La Concacaf dio a conocer detalles sobre la próxima competencia del fútbol masculino y que tendrá dos premios, la clasificación al Mundial Sub-20 en Azerbaiyán-Uzbekistán 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala esperarán a conocer a sus próximos rivales. Esta primera ronda se disputará en Nicaragua, Curazao y Costa Rica.

El primer lugar de cada grupo avanzará al Campeonato Sub-20 Concacaf 2026, uniéndose a las seis selecciones mejor clasificadas que están preclasificadas directamente para el torneo.

Actualmente, la Federación de Fútbol de Honduras informó que la Sub-20 de Honduras desarrolló su primer microciclo de entrenamiento bajo el mando del técnico Orlando López, quien dirigió a la Sub-21 de Honduras en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 donde se fracasó en la lucha por el oro y de avanzar a Juegos Centroamericanos del Caribe y Panamericanos.

CAMPEONATO SUB-20 DE LA CONCACAF 2026

El Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 se disputará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026 y contará con la participación de las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

El torneo también servirá como competencia clasificatoria para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.