Honduras conoce el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ¿Quién es el DT del proceso?

Concacaf informó detalles sobre la próxima competencia donde definirá la clasificación a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

    El técnico Orlando López está al frente de la Sub-20, que se jugará el boleto al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos 2028. Fotos FFH.
2025-11-07

La Concacaf dio a conocer detalles sobre la próxima competencia del fútbol masculino y que tendrá dos premios, la clasificación al Mundial Sub-20 en Azerbaiyán-Uzbekistán 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Honduras estará compitiendo en el Premundial Sub-20, pero debido a su mejor posición evitará la eliminatoria de la primera ronda de la competencia, que estará dividida en seis grupos.

Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala esperarán a conocer a sus próximos rivales. Esta primera ronda se disputará en Nicaragua, Curazao y Costa Rica.

El primer lugar de cada grupo avanzará al Campeonato Sub-20 Concacaf 2026, uniéndose a las seis selecciones mejor clasificadas que están preclasificadas directamente para el torneo.

Actualmente, la Federación de Fútbol de Honduras informó que la Sub-20 de Honduras desarrolló su primer microciclo de entrenamiento bajo el mando del técnico Orlando López, quien dirigió a la Sub-21 de Honduras en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 donde se fracasó en la lucha por el oro y de avanzar a Juegos Centroamericanos del Caribe y Panamericanos.

CAMPEONATO SUB-20 DE LA CONCACAF 2026

El Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 se disputará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026 y contará con la participación de las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno. 

El torneo también servirá como competencia clasificatoria para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Tras la fase de grupos, los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros lugares avanzarán a la fase de eliminación directa, compuesta por los cuartos de Final, semifinales y final. 

Concacaf anunció que más adelante se darán a conocer detalles adicionales del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026, incluyendo el país anfitrión y la información del sorteo.

Estados Unidos como sede de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya tiene asegurado su boleto en el fútbol masculino y Concacaf determinará si solo será un clasificado o dos del Premundial Sub-20.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
